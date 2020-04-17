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    17.04.2020 - 07:00 | | ŞEVKET YAMAN Ankara

    Ekonomik tedbir paketine jet kabul

    Koronavirüs salgınının ekonomik ve sosyal etkilerinin azaltılmasını amaçlayan düzenleme komisyon ve Genel Kurul süreci aynı gün içinde tamamlanarak jet hızıyla Meclis’te yasalaştırıldı.

    Ekonomik tedbir paketine jet kabul
    ŞEVKET YAMAN Ankara

     

    Düzenleme sabahın ilk ışıklarına kadar çalışan Genel Kurul’da bazı rötuşlarla benimsendi.

    Suda erteleme geldi

    Yasa ile gelen bazı düzenlemeler şöyle:

    - Belediyelerin gelir vergisi tevkifatı beyan ve ödeme süreleri, tüm sosyal sigorta prim ödemelerinden tahsil edilmesi gereken bedeller, belediyelerin konutlara ve faaliyetleri durdurulan iş yerlerine ilişkin su alacakları, DSİ’ye taksit ödemeleri 3 ay ertelenebilecek.

    - Yasanın yürürlüğe girdiği tarihte çalışırken işveren tarafından ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçiler ile, 15 Mart 2020’den sonra iş sözleşmesi feshedilip işsizlik ödeneğinden yararlanamayan işçilere, emekli aylığı almamaları kaydığıyla üç ayı geçmemek üzere, bu süre içinde ücretsiz izinde bulundukları veya işsiz kaldıkları süre kadar günlük 39.24 lira ücret desteği sağlanacak.

    Fahiş fiyata ağır ceza var

    - Fahiş artış uygulayanlara 10 bin TL’den 100 bin TL’ye kadar ceza kesilecek. Stokçuluk yaparak tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunanlara ise 50 bin liradan 500 bin liraya kadar idari ceza verilecek.

    - Bu cezaların uygulanması konusunda karar almak amacıyla Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu kurulacak.

    İşten atmaya 3 aylık yasak

    - İşveren, iş veya hizmet sözleşmelerini, “ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller dışında” 3 ay feshedemeyecek.

    - İşveren, 3 aylık süreyi geçmemek üzere işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırabilecek. Ücretsiz izne ayrılmak, işçiye haklı nedenle sözleşmeyi fesih hakkı vermeyecek.

    - Kısa çalışma ödeneği ödemesi, uygunluk tespiti beklenmeden, işverenin beyanı doğrultusunda gerçekleştirilecek. İşverenin hatalı bilgi vermesi halinde ödemeler faizi ile birlikte tahsil edilecek.

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