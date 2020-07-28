Ekonomimiz yükseliyor, çarkı hızlı çevirelim

Salgının en şiddetli yaşandığı 2. çeyrekte ‘Reel Kesim Güven Endeksi’ nisan ayında bir önceki aya göre 32.9 puan azalarak 66.80 seviyesine gerilemişti. Alınan kararlarla dipten dönen endeks, üç ay üst üste yükselerek temmuz ayında tekrar 100 seviyesinin üzerini gördü. Reel kesim güven endeksi temmuz ayında bir önceki aya göre 8.1 puan artarak 100.7 oldu. Dün açıklanan Merkez Bankası verilerine göre, mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi ise bir önceki aya göre 9.6 puan artarak 99.4 oldu. Endeksin 100 değerinden büyük olması ekonomik faaliyetlerde iyimser görünüm, 100’den küçük olması ekonomik faaliyetlerde kötümser görünüm, 100 olması ise ekonomik faaliyetlerde istikrarlı görünüm olduğunu gösteriyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ise dün temmuz ayına ilişkin sektörel güven endekslerini açıkladı. Hizmet sektörü güven endeksi temmuzda geçen aya göre yüzde 20.2, perakende ticarette yüzde 9.6, inşaat sektöründe 11.6 artış gösterdi.

Öte yandan imalat sanayi kapasite kullanım oranı (KKO) temmuzda bir önceki aya göre 4.7 puan artışla yüzde 70.7 oldu. Merkez Bankası verilerine göre, mevsimsel etkilerden arındırılmış KKO bir önceki aya göre 4.9 puan artarak yüzde 70.7 seviyesinde gerçekleşti. KKO koronavirüsün yarattığı etkiyle nisanda 13.7 puan azalarak 2008 krizinden sonra 2009 ilk çeyrekte görülen yüzde 61.6’e kadar gerilemişti. Ekonomist Haluk Bürümcekçi, AA’ya yaptığı değerlendirmede, ilk çeyrekte yüzde 75.6 ve ikinci çeyrekte yüzde 63.4 gerçekleşen ortalama kapasite kullanım oranının üçüncü çeyreğe belirgin toparlanma ile giriş yaptığını söyledi.

‘Verilere maşallah’

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Temmuz verilerine maşallah. Sektörel güven endekslerindeki artışın ardından reel kesim güven endeksi de 8.1 puan artarak 100.7 seviyesine çıktı. Çarkları hep beraber daha hızlı çevirelim” ifadelerini kullandı.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, temmuz ayına ilişkin açıklanan ekonomik verileri değerlendiren Albayrak kapasite kullanım oranının temmuzda 4.7 puan artarak yüzde 70.7’ye yükseldiğini aktardı.

Albayrak, sektörel güven endekslerindeki artışa ilişkin ise, “Ekonomimiz adım adım yeniden yükseliyor” ifadesini kullandı.

Albayrak Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, temmuz ayına ilişkin sektörel güven endeksi verilerini değerlendirdi. Hizmet sektörü güven endeksinin temmuzda geçen aya göre yüzde 20.2, perakende ticarette yüzde 9.6, inşaat sektöründe 11.6 artış gösterdiğini ve bunun sevindirici olduğunu belirten Albayrak, “Ekonomimiz adım adım yeniden yükseliyor. Türkiye ekonomisi üzerine yapılan kötümser tahminler inşallah yine boş çıkacak” değerlendirmesinde bulundu.