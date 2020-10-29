Koronavirüs salgınının yarattığı endişelerle nisan ayında dip yapan ekonomik güven endeksi, bu tarihten itibaren aralıksız yükselişini ekim ayında da sürdürdü. Ekonomik güven endeksi, ekimde aylık bazda yüzde 4.8 artarak 92.8 değerine yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Bu ay, eylüle göre yüzde 4.8 artarak 92.8 değerine ulaşan endeks mayısta 61.7, haziranda 73.5, temmuzda 82.2, ağustosta 85.9 ve eylülde 88.5 olmuştu. Ekonomik güven endeksindeki artış, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Farklı siyasi saiklerle bir olup, ‘battık, bittik’ yaygarasıyla algı oluşturmaya çalışanlara inat, ekonomimize güven artıyor” dedi. Albayrak, Twitter hesabından ekim ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini değerlendirdi. Endeksteki yükselişe dikkat çeken Albayrak, “Farklı siyasi saiklerle bir olup, ‘battık, bittik’ yaygarasıyla algı oluşturmaya çalışanlara inat, ekonomimize güven artıyor. Ekonomik güven endeksi eylülde 88.5 iken ekimde yüzde 4.8 oranında artarak 92.8 değerine yükseldi” ifadesini kullandı.

‘Meyvelerini alacağız’

Albayrak, dün ayrıca Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi olarak verimli bir toplantı yaptıklarını bildirdi. Twitter’dan değerlendirmede bulunan Albayrak, verimli bir toplantı yaptıklarını, bugün attıkları adımların ve izledikleri ekonomi politikalarının somut meyvelerini yakın gelecekte almayı umduklarını vurguladı. Albayrak, “Allah milletimizin refahı için verdiğimiz tüm emekleri muvaffak kılsın” dedi.









Reel kesim önde



Reel kesim güven endeksi ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 3.8 artarak 109.7 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 6.4 artarak 79.7 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1.7 artarak 95 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 0.6 artarak 83.8 değerini aldı. Tüketici güven endeksi ekim ayında yüzde 0.1 azalarak 81.9 değerine düştü. Ekonomik güven endeksinin 100’den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100’den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.