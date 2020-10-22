Ekonomist Alkin, Merkez Bankası’nın faiz kararını değerlendirdi

Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emre Alkin, Merkez Bankası Para Politikası Kurulu’nun, politika faizini artırmayarak yüzde 10.25’te sabit tutma kararını değerlendirdi. Prof. Dr. Emre Alkin, “Faiz her kötülüğün anası olmadığı gibi her hastalığın da çaresi değil” dedi ve ekledi: “Elbette pandemiden kaynaklanan olumsuz etkilerin azalması da gerekiyor. Özetle, bazı işleri bizim yapmamız, bazı işlerin de kendiliğinden düzelmesi gerekiyor. Bunu anladığımız zaman meseleye daha rasyonel bakmayı öğreneceğiz. 300-350 baz puan isteyenlere de bir cevabım var. Kurların yükselişini durdurmak ve TL'nin istikrarını sağlamak, siyasi ve diplomatik istikrara, Merkez Bankası'nın rezervlerinin gücüne, yatırım ortamının iyileşmesine, daha yüksek katma değerli ihracata, döviz kazandırıcı faaliyetlerin cesaretlendirilmesine bağlı.”

“EN ÖNEMLİ HEDEF PİYASA KURALLARINA UYMAK”

“Kurdaki yükselişi durdurmak için yüksek faiz lazım" diyenlerin, reçetenin sadece bir kaleminden bahsettiğini vurgulayan Prof. Dr. Alkin, “Oysa faiz artırımının amacı, kurdaki yükselişi durdurmak olmamalı. Piyasa kurallarına uymak en önemli hedefimiz olmalı. Dövizin faizlerle değil, yatırımcıların ve tasarruf sahiplerinin güven duymasıyla düşeceği de bilinmeli.” şeklinde konuştu. Emre Alkin şöyle devam etti: “Bir ülkede faiz geliri, herhangi bir yatırımın kârından daha fazlaysa bunu düzeltmenin yolu faizi düşürmek değil, ülkede yatırım ortamını iyileştirecek altyapı yatırımları yapmak, bu yolla mal ve hizmet üretenlerin maliyetini düşürmektir.”