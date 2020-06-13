Ekonomiye yılda 2.8 milyar TL katkı

Mardin, Diyarbakır, Siirt, Batman, Şırnak illerini kapsayan Ilısu, yeni adıyla Veysel Eroğlu Barajı, 19 Mayıs tarihinde faaliyete geçti. Cengiz İnşaat A.Ş. Su Yapıları Direktörü İbrahim Yavrucu, “Baraj, önyüzü beton kaplı kaya dolgu barajı bakımında 244.391 metrekarelik beton yüzey alanı ile kendi kategorisinde dünyanın en büyüğü. Ayrıca dolgu barajın kret uzunluğu 1775 metre ve kret genişliği 8 metre ile başka bir dünya rekoruna da sahip. Gövde hacmi bakımından da Atatürk Barajı’ndan sonra Türkiye’nin en büyüğü. Altı tribünden ilki 19 Mayıs’ta enerji üretmeye başladı. Yaklaşık ekim ayı gibi 6 tribün de devreye girmiş olacak ve günlük 7 milyon liranın üzerinde Türk ekonomisine katkı sağlayacak. Bir başka ifadeyle yıllık 2.8 milyar TL gibi bir üretim değeri olacak” diye konuştu.

Maliyeti 18 milyar TL

Enerji üretimi açısından Türkiye’nin en büyük dördüncü barajını inşa ettiklerini söyleyen Yavrucu, “Proje kamulaştırmalarla birlikte 18 milyar liraya mal oldu. Barajın inşası için 1.2 milyar euro harcandı” dedi.