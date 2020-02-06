Elazığ ve Malatya’da esnafa kolaylık

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Elazığ ve Malatya’da depremin yaralarını sarma gayretinde olduklarını belirterek, “Halkbank, iki ilimizdeki esnafımızın halihazırdaki tüm kredilerini faizsiz bir yıl ödemesiz erteleyecek. Ziraat Bankası, özellikle bu iki ilimizdeki çiftçilerimizin mevcut kredilerini bir yıl süreyle faizsiz erteleyecek” dedi.



Albayrak, Elazığ Valiliğinde yaptığı basın açıklamasında, depremin etkilerini yerinde tespit ettiklerini ve iki ilde de bütün kurumların koordinasyonlu bir şekilde çalıştığını söyledi. Albayrak, Elazığ ve Malatya’da depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diledi.



Faizsiz finansman



Elazığ ve Malatya ekonomisine ilişkin yetkililerle bir araya geldiklerini anlatan Albayrak, şöyle devam etti:



“Sıkıntıları birinci ağızdan dinledik. İlişkili bakanlıklarımıza bunları birinci ağızdan ileteceğiz. Bugün Elazığ’da yaşanan bu yıkımın etkisi, ekonomiye, esnafımıza etkisi konusunda aldığımız talepleri arkadaşlarımızla paylaşacağız. Özellikle ekonomi paydaşı olan finansal kurumlarla ilgili acil, hızlı adımlar atma noktasında bir dakika bile kaybetmeden bazı kararlar aldık. Esnafımız noktasında, Halkbank Elazığ ve Malatya’daki tüm esnaflarımıza 50 bin liraya kadar, 5 yıl vadeli, faizsiz bir finansman imkanı sağlayacak. Yine Halkbank bu iki ilimizdeki tüm esnaflarımızın hali hazırdaki tüm kredilerini faizsiz, bir yıl ödemesiz erteleyecek. Bu çerçevede Ziraat Bankası bu iki ilimizdeki çiftçilerimizin mevcut kredilerini yine bir yıl süreyle faizsiz erteleyecek.”



İstihdam adımı



Bankaların, Elazığ ve Malatya’daki vatandaşlar için gerekli adımları atacağını vurgulayan Albayrak, özel bankaların da bu iki ildeki esnafın ve çiftçilerin yaralarını sarmak için krediler konusunda bir yıl erteleme getireceğini açıkladı.



Elazığ’da istihdam ve ekonomi için organize sanayi bölgesi altyapısına ihtiyaç duyulduğunu dile getiren Albayrak, bir yıl içerisinde bununla ilgili gerekli adımları da atacaklarını bildirdi.



‘10-15 bin konut’



Çevre ve Şehircilik Bakanlığıyla finansal model altyapısını geliştirdikleri kentsel dönüşüm projesine ilişkin de bilgi veren Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sözlerini şöyle sürdürdü:



“Elazığ özelinde işin finansal altyapısıyla ilgili çerçeveyi az çok tamamladık. Elazığ özelinde 10-15 binlik bir konuttan bahsediyoruz. Geçtiğimiz yılın sonlarında anons ettiğimiz Türkiye’de her yıl dar gelirli vatandaşlarımızla alakalı sürece yüz binle başladık ki altyapı geliştikçe bunu tüm Türkiye’de her yıl daha da artıracağız. 81 ilimizdeki dönüşüm açısından önemli.”



FİKKO toplandı





Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi (FİKKO) toplantısında, kazanımları ileri taşıyacak yol haritasını ele aldıklarını bildirdi. Albayrak, Twitter mesajında, FİKKO toplantısını gerçekleştirdiklerini kaydetti. Albayrak, açıklamasında, “2019 yılında elde ettiğimiz kazanımları 2020 yılında sürdürülebilir cari denge ve istihdam artırıcı politikalarla daha da ileri taşıyacak yol haritamızı detaylıca ele aldık” dedi.