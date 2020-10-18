Elektrik Aboneliği İçin Gerekli Evraklar Nelerdir? Elektrik Aboneliğini Başlatmak İçin...

Elektrik evlerde en önemli ihtiyaçlardan birisidir. Bu nedenle evlerini değiştiren vatandaşların ilk yapması gereken şey elektrik aboneliğini yapmaktadır.



Elektrik Aboneliği İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?



Elektrik aboneliği yapacak olan kişilerin başvuru öncesinde hazırlaması gereken bazı evraklar bulunmaktadır. Bu evraklar şunlardır:



- Temel Bilgiler

- Kimlik Belgesi

- İkametgah

- Abone ve sayaç numarası

- Vatandaşlık numarası

- Vergi kimlik numarası

- Bulunan dairenin tapu kaydı

- belediye ve Yapı Denetim Kuruluşu tarafından onaylanmış elektrik projesi

- Kişi kiracı ise mülkün kiraya verilmiş olduğuna dair yazılı beyanat

- DASK numarası veya poliçe

- Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinden alınan yapı kullanma izni

- İzin belgesi



Bunlar dışında iş yerleri için elektrik aboneliği alınacak ise gerekli bazı evraklar da bulunmaktadır. Tapu veya kira kontratı, Vergi levhası, İmza sirküleri, Ticaret odası faaliyet belgesi ve kaşe iş yerleri için gerekli belgelerdir.



Kiracı Elektrik Aboneliği İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?



Elektrik aboneliği için gerekli evraklar içerisinde kiracı olanlar için gereken evraklar farklı olabilir. Kiracıların elektrik aboneliğinin yapılması için gerekli evraklar şunlardır:



- Kimlik belgesi

- Kira sözleşmesi

- DASK poliçesi

- Tesisat numarası

- Elektrik Tarifeleri Yönetmeliğine göre kiracıların elektrik sözleşmelerini kendi adlarına yaptırmaları gerekir.



Elektrik Aboneliğinde Başvurusu Nasıl Yapılır?



Mesken olarak kullanılan binalar, apartmanlar, apartman içindeki bağımsız bölümler ve konut siteleridir. Bu yerler için oluşturulan elektrik aboneliğini kişilere en yakın olan şubeye gitmeleri gerekmektedir. Başvuru gerçekleştikten sonra ekipler kişilerin evlerine gelerek bazı evraklar istenmektedir. Abonelik için sözleşme yapıldıktan sonra 24 saat içerisinde elektrik gelmiş olacaktır.



Elektrik aboneliği için vatandaşların işlemler karşılığında bazı ücretleri ödemeleri gerekmektedir. Elektrik abone bedeli işlemlerine göre ödenecek ücretler şunlardır:



- Güvence bedeli 149 TL olmaktadır.

- Kesme ve Bağlama bedeli 33ç.80 TL olmaktadır.

- Damga vergisi güvence bedelinin %9,48'i olarak alınmaktadır.

- Dosya bedeli ise güvence bedeline göre hesaplanmaktadır.



Başvuru süreçlerini tamamlayıp, gerekli evraklar hazırlandıktan sonra ödemeler yapılmalıdır. Bunun sonucunda elektrik aboneliğiniz tamamlanmış olacaktır.