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    28.02.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Elektrik-elektronikte şampiyonlar belli oldu

    Elektrik ve Elektronik İhracatçıları Birliği (TET), Türkiye’de elektrik-elektronik sektöründe 2019 yılında en çok ihracat yapan firmaları açıkladı.

    Elektrik-elektronikte şampiyonlar belli oldu

    Elektrik-elektronik sektöründe 2019 yılında en çok ihracat yapan firma Vestel oldu. İkinci firma Arçelik olurken, üçüncülüğü BSH Ev Aletleri aldı.

    Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, ödül töreninde yaptığı konuşmada, “Geleneksel pazarımız olan Avrupa Birliği’ne uzun bir aradan sonra 2019 yılında fazla verdik. Ama bir pazara bu kadar da bağlı olmak iyi değil. Pazar çeşitlendirmesi yapmalıyız” dedi. TİM Başkanı İsmail Gülle de, “Rekabetin bu kadar arttığı bir durumda İngiltere pazarından asla vazgeçmeyeceğiz” diye konuştu. TET Yönetim Kurulu Başkanı Güven Uçkan da, “Beyaz eşya sektörü 25 milyon adet üretimle Avrupa’da birinci, dünyada da Çin’den sonra ikinci konumda bulunuyor” dedi.

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