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    HaberlerEkonomi Haberleri Elektrik üretimi aralıkta yüzde 0,57 arttı
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    27.02.2020 - 10:07 | | AA

    Elektrik üretimi aralıkta yüzde 0,57 arttı

    Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi geçen yıl aralıkta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,57 artışla 25 milyon 757 bin 480 megavatsaate yükseldi.

    Elektrik üretimi aralıkta yüzde 0,57 arttı

    Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun "2019 Aralık Ayı Elektrik Piyasası Raporu"na göre, lisanslı elektrik üretiminin yüzde 24,77'si doğal gaz, yüzde 23,81'i ithal kömür, yüzde 19,76'sı barajlı hidroelektrik, yüzde 17,01'i linyit santrallerince yapıldı.

    Bu kaynakları sırasıyla rüzgar, jeotermal, biyokütle, taş kömürü, asfaltit, fuel-oil ve güneş izledi.

    Böylece toplam lisanslı elektrik üretimi geçen yıl aralıkta bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 0,57 artışla 25 milyon 757 bin 480 bin megavatsaate çıktı.

    Abone sayısı

    Geçen yıl aralıkta 2018 Aralık ayına göre elektrik abone sayısı yüzde 2,99 artarak 44 milyon 958 bin 924 bine ulaştı.

    Bu dönemde ticarethane tüketicilerinin sayısı yüzde 0,45, aydınlatma tüketicilerinin sayısı yüzde 5,39 azalırken, sanayi tüketicilerinin sayısı yüzde 17,52, mesken tüketicilerinin sayısı yüzde 3,72, tarımsal sulama tüketicilerinin sayısı ise yüzde 3,06 arttı.

    Faturalanan tüketim miktarı

    2019 Aralık'ta faturalanan tüketim miktarı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,20 azalışla 19 milyon 165 bin 380 megavatsaat oldu.

    Söz konusu ayda faturalanan elektrik tüketiminin yüzde 43,20'si sanayi, yüzde 27,25'i ticarethane ve yüzde 24,85'i mesken aboneleri tarafından gerçekleştirildi. Kalan tüketimin yüzde 2,63'ü aydınlatma ve yüzde 2,06'sı da tarımsal sulama kaynaklı gerçekleşti.

    Kurulu güç

    Türkiye'nin lisanslı elektrikte kurulu gücü söz konusu dönemler itibarıyla yüzde 2,13 artarak 84 milyon 957 bin megavat oldu.

    Kurulu gücün yüzde 30,53'ü doğal gaz çevrim santralleri, yüzde 24,30'u barajlı hidroelektrik, yüzde 11,89'u da linyit santrallerinden oluştu. Kurulu kapasitenin kalanı diğer enerji kaynaklarından elektrik üreten tesisler arasında paylaşıldı.

    Bakan Akar'dan flaş İdlib açıklamasıMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar Akar, "Rusya ile görüşmeler devam ediyor, umutluyuz, taraflar çözüm için gayret gösteriyor" dedi. (Rus heyetle görüşmeler ile gili olarak Bakan Akar, "Bir noktaya kadar geldi olaylar. Bugün yarın bunun sonuçları belli olacak. Buna göre tavrımızı ortaya koyacağız" açıklamasını yaptı.
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