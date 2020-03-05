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    HaberlerEkonomi Haberleri Elektrikli araç kullanıcıları şarj istasyonlarını 'navigasyon uygulaması'yla bulacak
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    05.03.2020 - 10:28 | | AA

    Elektrikli araç kullanıcıları şarj istasyonlarını 'navigasyon uygulaması'yla bulacak

    Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Çağımızın gerektirdiği ihtiyaçlara cevap verebilmek adına elektrikli şarj istasyonlarının ortak bir portaldan yönetimi için navigasyon uygulamasını hayata geçireceğiz." dedi.

    Elektrikli araç kullanıcıları şarj istasyonlarını 'navigasyon uygulaması'yla bulacak

    Bakan Kurum, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kısa bir süre önce Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı'nı açıkladıklarını anımsattı.

    Bu eylem planı ile şehirler için yeni dönemin başladığını ifade eden Kurum, akıllı şehir uygulamalarıyla bölgesel ve ulusal ölçekte tüm illerin birbirine entegre olduğu yeni bir sistemin hayata geçirildiğini söyledi.

    Kurum, yapılacak bu çalışmalarla sadece şehirlerin kendi aralarında değil, aynı zamanda o şehirde bulunan tüm sistemlerin, mekanların, eşyaların ve hatta otomobillerin entegrasyonunu da sağlayacaklarını anlattı.

    Akıllı otomobilin tüm mekanlara entegrasyonunu sağlamak için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, ilgili kurum ve kuruluşlarla toplantı yaparak çalışmaları başlattıklarını aktaran Kurum, şöyle konuştu:

    "Çağımızın gerektirdiği ihtiyaçlara cevap verebilmek adına elektrikli şarj istasyonlarının ortak bir portaldan yönetimi için navigasyon uygulamasını hayata geçireceğiz. Navigasyon uygulamasında Türkiye'nin her yerine ulaşabileceğiniz elektrikli şarj istasyonlarını, vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu sağlık merkezleri gibi birimleri de görebileceksiniz."

    Elektrikli şarj istasyonları zorunlu olacak

    Otopark Yönetmeliği çerçevesinde elektrikli şarj istasyonlarının şu an zaten mevcut olduğuna dikkati çeken Kurum, şunları kaydetti:

    "Yönetmelik çerçevesinde AVM otoparklarında, genel otoparklarda şarj ünitesini zorunlu hale getirdik. AVM'deki araç sayısına göre, otoparktaki adet sayısına göre de bu süreci yürütüyoruz. Bu imkanı navigasyon uygulamasıyla da birleştirdiğimizde akıllı otomobilimiz, Edirne'den girerek ülkemizin her noktasına hareket edebilecek. Belli sayıdaki otoparklarda bu uygulamayı (elektrikli otomobil için şarj ünitesi) yapmak durumundayız. Bunu zorunlu hale getirecek yönetmeliğimizi inşallah yeniden hazırlayıp yayınlayacağız. Şu anki yönetmelik zaten bunu zorunlu kılıyor. Bu uygulamayı yapmak durumundayız. Sayıyı belki azaltırız, çoğaltırız, ona bakarız ama elektrikli şarj istasyonları zorunlu olacak."

    Bakan Kurum, belediyelere, valiliklere ihtiyaca göre yerli otomobil için otopark alanlarının artırılması konusunda karar alabilme yetkisi verdiklerini de belirtti.

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