BİST118.786-0.02EURO7.850.52USD6.860.07ALTIN399.440.79
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Elektronik haciz uygulaması geliyor
    ABONE OL
    18.07.2020 - 07:00 | | ÖNDER YILMAZ Ankara

    Elektronik haciz uygulaması geliyor

    Meclis’te görüşmeleri süren yargının hızlanması içeren ikinci yargı paketinde “elektronik haciz” düzenlemesi yapıldı. Buna göre alacaklı dilerse haciz talebinde bulunmaksızın UYAP üzerinden borçlunun mal, hak veya alacağını sorgulatarak, haciz talebinde bulunabilecek. İcra dairesi de tespit edilen mal, hak veya alacağı, elektronik ortamda haczedecek.

    Elektronik haciz uygulaması geliyor
    ÖNDER YILMAZ Ankara

    TBMM Genel Kurulu’nda 66 maddelik Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi’nin 57 maddesi kabul edildi. Buna göre, elektronik haciz uygulamasında, sorgulama sonunda edinilen bilgiler hukuka aykırı olarak paylaşılamayacak.

    Sorgulama ve haciz işlemlerinin yürütülebilmesi için kamu kurum veya kuruluşları ile kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlar, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi ile kendi sistemleri arasında entegrasyonu sağlayacak.

    Sorgulamanın tür, kapsam ve sınırı ile diğer hususlar Adalet Bakanlığı’nca yürürlüğe konulacak yönetmelikle belirlenecek. İhtiyati haciz talebinin reddi kararı gerekçeli olarak verilecek ve bu karara karşı istinaf yoluna başvurulabilecek.

    Kaçkar Dağı'na tırmanırken yamaçtan düştü!Artvin’in Yusufeli ilçesinde, Kaçkar Dağı'na tırmanırken 25 metrelik yamaçtan yuvarlanarak yaralanan dağcı Mehmet Birlik (58), askeri helikopterle kurtarıldı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Koronavirüs barometresi için ilk adım

    Koronavirüs barometresi için ilk adım

    Tüm çalışanları yakından ilgilendiriyor! SGK tamamını ödüyor...

    Tüm çalışanları yakından ilgilendiriyor! SGK tamamını ödüyor...

    Çarpıcı ifadeler: Her şey kağıt üzerinde!

    Çarpıcı ifadeler: Her şey kağıt üzerinde!

    MİT’ten Suriye’de nefes kesen operasyon: 4 çocuk ve annesi YPG’den kurtarıldı

    MİT’ten Suriye’de nefes kesen operasyon: 4 çocuk ve annesi YPG’den kurtarıldı

    Sıradaki Haber