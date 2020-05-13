BİST100.1590.55EURO7.57-0.30USD6.97-0.27ALTIN384.880.45
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Elon Musk istediğini aldı! Tesla ile California yönetimi anlaştı
    ABONE OL
    13.05.2020 - 18:39 | | AA

    Elon Musk istediğini aldı! Tesla ile California yönetimi anlaştı

    Amerikan otomotiv devi Tesla ve Californialı yetkililer, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yasağına rağmen firmanın pazartesi üretime başlaması konusunda anlaştı.

    Elon Musk istediğini aldı! Tesla ile California yönetimi anlaştı

     

    Elektrikli araba üreticisi Tesla'nın CEO'su Elon Musk ve California eyaleti yetkilileri arasında Kovid-19 önlemlerine rağmen üretime başlama tartışmasında anlaşmaya varıldı.

    Tesla'nın fabrikasının bulunduğu California'ya bağlı Alameda Bölgesi yönetiminden yapılan açıklamada, Tesla'nın gelecek hafta başında üretime başlaması konusunda mutabakata varıldığı kaydedildi.

    Açıklamada, Tesla'nın üretim tesisinde sosyal mesafe kurallarına, sağlık ve güvenlik önlemlerine uyulup uyulmadığının denetlenmesi için yerel polis ile çalışılacağı vurgulandı.

    Konuya ilişkin Tesla'dan resmi bir açıklama gelmezken, CEO Musk Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Hayat yaşanmalı." ifadesini kullandı.

    Elon Musk, California yönetimine meydan okumuştu

    Musk, Kovid-19 salgını nedeniyle "zaruri olmayan" iş yerleri ve fabrikaların kapalı tutulması talimatına rağmen fabrikayı çalıştırmaya başlayacağını duyurmuştu.

    Önceki gün yaptığı Twitter paylaşımında Musk, ''Ben de bugün herkes gibi sahada olacağım. Biri tutuklanacaksa o kişinin ben olmasını istiyorum.'' ifadesiyle California eyalet yönetimine meydan okumuştu.

    ABD Başkanı Trump ise dün Twitter'dan yaptığı açıklamada Musk'a destek çıkmış ve "California, Tesla ve Elon Musk'a üretim tesisini açması için hemen izin vermeli. Bu çok hızlı ve güvenli bir şekilde yapılmalı." ifadesini kullanmıştı.

    Daha önce de California eyaleti yetkililerine Tesla'nın üretime başlamasına izin verilmesi çağrısında bulunan Musk, aksi takdirde şirketin Alameda bölgesindeki tek üretim tesisini Teksas ya da Nevada'ya taşımakla tehdit etmişti.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Şu anki şartlarda salgın kontrol altında"Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.Sağlık Bakan Koca: "Şu anki şartlarda salgın kontrol altında"(Kovid-19) İyileşen hasta sayımız, toplam hasta sayımızın yüzde 70'ine ulaştı. 141 bin 475 hastamızdan 98 bin 889'u sağlığına kavuştu."
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    13 Mayıs bugün İftar saati (vakti) kaçta, akşam ezanı ne zaman okunacak? (Ramazan imsakiyesi 2020) İstanbul - Ankara - İzmir il il namaz (iftar) saatleri

    13 Mayıs bugün İftar saati (vakti) kaçta, akşam ezanı ne zaman okunacak? (Ramazan imsakiyesi 2020) İstanbul - Ankara - İzmir il il namaz (iftar) saatleri

    Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor... Başvuran alıyor!

    Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor... Başvuran alıyor!

    Bilim Kurulu Üyesi tahminini açıkladı!

    Bilim Kurulu Üyesi tahminini açıkladı!

    13 Mayıs Koronavirüs tablosu SON DURUM açıklanıyor: Ölü sayısı ve Vaka (test) sayısı kaça yükseldi bugün? - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Coronavirüs harita istatistiği yayınlıyor

    13 Mayıs Koronavirüs tablosu SON DURUM açıklanıyor: Ölü sayısı ve Vaka (test) sayısı kaça yükseldi bugün? - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Coronavirüs harita istatistiği yayınlıyor

    Sıradaki Haber