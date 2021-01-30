Elon Musk’ın tweet’i Bitcoin’i fırlattı

Twitter’da 43.8 milyon takipçisi olan milyarder girişimci Musk geçmişte de piyasaları hareketlendiren açıklamalarda bulunmuştu. Küçük yatırımcıların hücum ettiği GameStop hisseleri Musk’ın salı günü yaptığı ‘Gamestonk!! (GameStop’a hücum)’ açıklamasının ardından yüzde 50 yükselmişti.

Geçtiğimiz ay Bitcoin tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 42,000 dolar seviyesini gördü.