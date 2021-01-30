Elon Musk’ın tweet’i Bitcoin’i fırlattı

Twitter’da 43.8 milyon takipçisi olan milyarder girişimci Musk geçmişte de piyasaları hareketlendiren açıklamalarda bulunmuştu. Küçük yatırımcıların hücum ettiği GameStop hisseleri Musk’ın salı günü yaptığı ‘Gamestonk!! (GameStop’a hücum)’ açıklamasının ardından yüzde 50 yükselmişti.
Geçtiğimiz ay Bitcoin tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 42,000 dolar seviyesini gördü.
Bartın'da kuru yük gemisinin batmadan önceki son anları kamerada!Bartın'ın İnkum açıklarında, kuru yük gemisinin batmadan önceki durumu, gemiden sağ olarak kurtarılan bir gemici tarafından görüntülendi. Görüntülerde geminin ön kısmının kırılması ve gemi personelini yardım çağrıları yer aldı.