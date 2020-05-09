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    09.05.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

    Emekli aylıkları 15-22 Mayıs’ta

    Emekli aylığı ödemeleri, 15-22 Mayıs’ta yapılacak.

    Emekli aylıkları 15-22 Mayıs’ta

    19 Mayıs’ın resmi tatil olması ve 24-25-26 Mayıs’ın Ramazan Bayramı’na denk gelmesi sebebiyle emekli aylığı ödemeleri erkene alındı. Buna göre, 4A (SSK) kapsamında olanlardan normalde ödeme günü 17, 18, 19, 20 olanlara 15 Mayıs’ta; 21, 22, 23 olanlara 18 Mayıs’ta; 24, 25, 26 olanlara ise 20Emekli aylığı ödemeleri, 15-22 Mayıs’ta yapılacak. 19 Mayıs’ın resmi tatil olması ve 24-25-26 Mayıs’ın Ramazan Bayramı’na denk gelmesi sebebiyle emekli aylığı ödemeleri erkene alındı. Buna göre, 4A (SSK) kapsamında olanlardan normalde ödeme günü 17, 18, 19, 20 olanlara 15 Mayıs’ta; 21, 22, 23 olanlara 18 Mayıs’ta; 24, 25, 26 olanlara ise 20

    Mayıs’ta emekli aylıkları ödenecek. 4B (Bağ-kur) kapsamındaki emeklilerin ve hak sahiplerinin ise aylıkları, ödeme günü 25, 26 olanlar için 21 Mayıs’ta; 27, 28 olanlar için de 22 Mayıs’ta hesaplarına yatırılacak. 

    Bu evde eşyalar kendiliğinden tutuşuyorAnne- kızın yaşadığı evde çıkan yangınlar, gizemini koruyor. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği 3 yangınla ilgili hazırladığı raporda, yangınlardan birinin nedeninin anlaşılamadığı, birinin nargile ateşinin korundan çıktığı, diğerinin ise biri tarafından yakılmak suretiyle çıktığı üzerinde durulduğu belirtildi.
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