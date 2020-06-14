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    HaberlerEkonomi Haberleri Emekli bayram ikramiyesi ne kadar? Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman verilecek 2020?
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    14.06.2020 - 11:00 |

    Emekli bayram ikramiyesi ne kadar? Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman verilecek 2020?

    Emekliler geçtiğimiz aylarda Ramazan Bayramı ikramiyesini aldılar. Kurban Bayramı'na yaklaşırken bir diğer verilecek olan emekli bayram ikramiyesinin ne kadar olacağı ve ne zaman verileceği ile ilgili detaylar araştırılıyor.İşte emekli bayram ikramiyesi ile ilgili ayrıntılar...

    Emekli bayram ikramiyesi ne kadar? Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman verilecek 2020?

    Ramazan ve Kurban Bayramı'nda emeklilere bayram ikramiyesi veriliyor. Corona virüs nedeniyle Ramazan Bayramı'nda emekli bayram ikramiyesi verilmişti. Temmuz ayının sonunda kutlanacak olan Kurban Bayramı ikramiyeleri gündemde yer alıyor. Peki emekli bayram ikramiyesi ne kadar, ne zaman verilecek?

    EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

    Geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda emeklilere 1000 TL bayram ikramiyesi verilmişti. Her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı'nda emeklilere 1000 TL bayram ikramiyesi veriliyor.

    KURBAN BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

    Emekli bayram ikramiyesi bayramdan önce ödeniyor. Kurban Bayramı emekli ikramiyesinin temmuz ayında verilmesi bekleniyor.

    KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN 2020?

    Kurban Bayramı 1. Gün: 31 Temmuz

    Kurban Bayramı 2. Gün: 1 Ağustos

    Kurban Bayramı 3. Gün: 2 Ağustos

    Kurban Bayramı 4. Gün: 3 Ağustos

    Ay, Jüpiter, Satürn ve Mars aynı karedeAy, Jüpiter, Satürn ve Mars’ı 10 saat boyunca gözlemleyen ve videoya alan gönüllü turizm elçisi İsa Turan’ın 10 saatlik zaman dilimini 3 dakikaya sığdırdığı video izleyenlerin büyük beğenisini topladı.
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