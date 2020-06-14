Emekli bayram ikramiyesi ne kadar? Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman verilecek 2020?

Ramazan ve Kurban Bayramı'nda emeklilere bayram ikramiyesi veriliyor. Corona virüs nedeniyle Ramazan Bayramı'nda emekli bayram ikramiyesi verilmişti. Temmuz ayının sonunda kutlanacak olan Kurban Bayramı ikramiyeleri gündemde yer alıyor. Peki emekli bayram ikramiyesi ne kadar, ne zaman verilecek?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

Geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda emeklilere 1000 TL bayram ikramiyesi verilmişti. Her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı'nda emeklilere 1000 TL bayram ikramiyesi veriliyor.

KURBAN BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Emekli bayram ikramiyesi bayramdan önce ödeniyor. Kurban Bayramı emekli ikramiyesinin temmuz ayında verilmesi bekleniyor.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN 2020?

Kurban Bayramı 1. Gün: 31 Temmuz

Kurban Bayramı 2. Gün: 1 Ağustos

Kurban Bayramı 3. Gün: 2 Ağustos

Kurban Bayramı 4. Gün: 3 Ağustos