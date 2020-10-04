Emekli Maaşı Hesaplama Nasıl Yapılır? En Basit Yöntem İle Emekli Maaşı Nasıl Hesaplanır?

2000 yılına kadar kişiler emekli aylıkları ve katsayı sistemi üzerinden maaşlarını almaktadır ancak 2008 yılından itibaren emeklilik hesaplamaları değişiklik göstermektedir.



Emekli Maaşı Hesaplama Nasıl Yapılır?



Emekli maaşı hesaplanması, kişilerin emekli sandığına göre değişiklik göstermektedir. 2000 yılından önce emekli olan ve SSK'ya bağlı olan kişilerin emekli maaşı hesaplaması 2000 yılı öncesi, 2000 ile 2008 yılı öncesi ve sonrasında ise 2008 Ekim ayı sonrası olarak üç farklı yöntemle hesaplanmaktadır. Bu hesaplama sisteminde üç ayrı dönem hesaplanır ve kişilerin toplam aylık ücretleri birleşmektedir. SSK’lı kişilerin emeklilik aylığı ise şu şekilde hesaplanmaktadır;

2000 yılı öncesinde çalışan kişilerin maaş hesaplamaları gösterge sistemine göre hesaplanmaktadır.

O döneme kadar biriken prim günü toplam çalışma sistemine göre ne kadar fazlaysa ödenecek olan ücret o kadar artmaktadır.

Genel olarak 2000 öncesinde ki bağlama tutar oranı, 2000 yılından sonra ki orana göre daha yüksek olmaktadır bundan dolayı maaş tutarı yükselmektedir.

1990 yılı ile 2000 yılı arasında çalışan kişilerin gün boşluğu olması ve asgari ücretten primi ödenmiş olan kişilerin maaşları diğer maaş tutarlarına göre daha düşük olmaktadır. 2000 yılı ile 2008 yılında çalışan kişilerin emeklilik hesabı ise o dönemde ki gösterge sistemi dışında olan TÜFE ve katsayı sistemine göre bağlanma oranına göre verilmektedir. 2008 Ekim ayından sonra ki aylık tutarları ise ayrı olarak hesaplanmaktadır bununla beraber toplanan ödenecek olan emeklilik tutarı üç farklı hesapla birleştirilerek ödenmektedir.



En Basit Yöntem İle Emekli Maaşı Nasıl Hesaplanır?



4A emekli maaşı hesaplaması yapacak olan kişiler üç dönemi ayrı olarak hesaplayarak emekli maaşlarını hesaplamaları gerekmektedir. 4A emeklilik maaşı hesaplanması şu şekilde yapılmaktadır;

2000 yılından önce 4A sigortaya bağlı olarak çalışan kişilerin emeklilik maaşı hesaplaması kat sayısı ve aylık bağlama tutarına göre hesaplanır bununla beraber gösterge sayısı da maaş için hesaplanmaktadır.

4A için emekli maaşı hesaplaması yapacak olan kişiler, bir yıl öncesinin değerine göre hesaplama yapmaktadır.

Gösterge rakamı için kişinin yıllık kazancı hesaplanmaktadır bunun için son on yıl maaşı toplanır ve 10’a bölünmektedir bu sayede kişinin yıllık maaşı hesaplanır.

4A hesaplamasında katsayı için değer tutarı 12.000 olarak düşünülür.

Aylık bağlama oranı için ise %60 olarak hesaplanır.

Hesaplama sırasında gösterge rakamı ile aylık bağlama oranı ve katsayı çarpılır ve maaş hesaplanır.

İnternet üzerinden sorgulama yapmak isteyen kişiler bağlı olduğu emeklilik sandık kurumunu belirleyerek, Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumuna ait olan resmi internet sitesine girerek online olarak sorgulama yaptırabilir.