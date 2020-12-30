30.12.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet
Emekli Sandığı emeklisi erken aylık alacak
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Emekli Sandığı kapsamında ayın 1, 2 ve 3’ünde aylık alanların ödemelerini sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle öne çektiklerini bildirdi.
Selçuk, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 31 Aralık saat 21.00’de başlayıp 4 Ocak 2021 pazartesiye kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını anımsattı.
SGK tarafından Emekli Sandığı kapsamında aylık alan emekli, dul ve yetimlerin aylıklarının her ayın 1’i ila 5’inde ödendiğini belirten Selçuk, bazı vatandaşların aylık alma günlerinin kısıtlamaya denk geldiğine dikkati çekti. Selçuk, şu bilgileri verdi:
“Ocak 1’i ve 3’ü arası ödenecek aylıkları sokağa çıkma kısıtlamasından önce ödüyoruz. Aylıklarını her ayın 1’inde alanlara bugün (dün), 2 ve 3’ünde alanlara yarın (bugün) ödeme yapılacak. Ayın 4 ve 5’inde alanlar kendi ödeme günlerinde alabilecek.”
Edirne'de sınır kapılarında, 'PCR test zorunluluğu' uygulaması başladıTürkiye'nin yurtdışından hava, kara ve deniz yolu ile gelecek tüm yolcular için getirdiği son 72 saatte yapılmış negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğu Edirne'deki sınır kapılarında saat 24.00 itibariyle başladı.