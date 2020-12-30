Emekli Sandığı emeklisi erken aylık alacak

Selçuk, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 31 Aralık saat 21.00’de başlayıp 4 Ocak 2021 pazartesiye kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını anımsattı.

SGK tarafından Emekli Sandığı kapsamında aylık alan emekli, dul ve yetimlerin aylıklarının her ayın 1’i ila 5’inde ödendiğini belirten Selçuk, bazı vatandaşların aylık alma günlerinin kısıtlamaya denk geldiğine dikkati çekti. Selçuk, şu bilgileri verdi:

“Ocak 1’i ve 3’ü arası ödenecek aylıkları sokağa çıkma kısıtlamasından önce ödüyoruz. Aylıklarını her ayın 1’inde alanlara bugün (dün), 2 ve 3’ünde alanlara yarın (bugün) ödeme yapılacak. Ayın 4 ve 5’inde alanlar kendi ödeme günlerinde alabilecek.”