Emeklilik Hesaplama Nasıl Yapılır? En Basit Yöntem İle Emeklilik Nasıl Hesaplanır?

Emeklilik, herhangi bir ülkenin vatandaşı olan bir kişinin ülkesine ait yasalar üzerinden belirlenmiş ve çalışma saatinin dolmasına neden olan dönemi ifade etmektedir. Bir birey, uzun bir süre çalışmasının ardından belli bir yaşa eriştiğinde, devletin yasaları tarafından emekliye ayrıltılır. Emekli olan kişi, uzun dönem çalışma koşulunu yerine getirdikten ve hizmetlerinden sonra, devletten çalışmaksızın belli ve düzenli bir gelir elde etme hakkı kazanmaktadırlar.



Bunun haricinde emeklilik, kanuni zorunluluğu dolmamış ve gündelik çalışma koşulunu yerine getirmeyen kişiler içinde kullanılmaktadır. Emeklilik süreci, kişinin çalıştığı yer, çalışma süresince aldığı maddi imkan ve koşullar bakımından da değişkenlik gösterebilmektedir. Günümüzde emeklilik yaşı için belirlenen süre, 1999 yılı itibari ve sonrası için erkeklerde 60 yaş sınırındayken, kadınlarda ise bu oran 58 olarak bilinmektedir.



Emeklilik Hesaplama Nasıl Yapılır?



Herhangi bir kişi emeklilik yaşını hesaplamak istediğinde, çalıştığı kuruma ve ilk çalışma zamanına göre değerlendirilmektedir. Bundan dolayı emekliliğini hesaplamak isteyen bir kişi ilk olarak, bağlı olduğu sigorta türünü bilmek zorundadır.



Hesaplama için 4A/4B/4C diye ayrılan ve sırasıyla SSK, BAĞKUR ve Emekli Sandığı anlamına gelen bu sigorta türlerinden biri seçilmelidir. Daha sonra kişi, doğum tarihini gün, ay ve yıl şeklinde girmelidir. Bunun haricinde sigorta başlangıç tarihini de girmek durumda olan kişi, son olarak cinsiyetini de seçerek, internet üzerinden emeklilik yaşını hesaplayabilmektedir.



En Basit Yöntem İle Emeklilik Nasıl Hesaplanır?



Kişiler, SSK, BAĞKUR, Emeklilik Sandığı gibi çeşitli çalışma kurumlarında görev yapabilmektedir. Çalışma süreleri boyunca ödedikleri prim miktarı ve bağlı oldukları sigorta türüne karşılık, her bir bireyin emeklilik süresi değişkenlik gösterebilmektedir. Kişi bu durumu kolay bir şekilde hesaplayabilmek adına, sigorta türü ve sigorta başlangıç tarihi üzerinden emeklilik yaşını basit bir şekilde hesaplama hakkına erişir.