BÄ°ST122.1360EURO6,610,08USD5,990,15ALTIN299,830,27
CANLI BORSA
Â°
Åžehir seÃ§iniz
    MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
    Geri DÃ¶n
    HaberlerEkonomi Haberleri Emeklilik yaÅŸÄ± 70 olacak
    ABONE OL
    05.02.2020 - 07:00 | | EKONOMÄ° SERVÄ°SÄ° Â

    Emeklilik yaÅŸÄ± 70 olacak

    Japonyaâ€™da hÃ¼kÃ¼met, Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±n 70 yaÅŸÄ±na kadar iÅŸlerine devam etmelerini saÄŸlayan tasarÄ±yÄ± kabul etti.

    Emeklilik yaÅŸÄ± 70 olacak

    Japon haber ajansÄ± Kyodoâ€™nun haberine gÃ¶re, Bakanlar Kurulunun kabul ettiÄŸi yeni Ã§alÄ±ÅŸma dÃ¼zenlemesi tasarÄ±sÄ±, ÅŸirketleri Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ± emeklilik yaÅŸÄ±nÄ± doldurduktan sonra iÅŸ gÃ¼cÃ¼ iÃ§inde tutmayÄ± teÅŸvik etmeyi amaÃ§lÄ±yor.

    5 seÃ§enek sunulacak

    Yasal baÄŸlayÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ± olmayan tasarÄ±yla ÅŸirketlere bir Ã§alÄ±ÅŸanÄ±n emeklilik yaÅŸÄ± olan 65â€™i doldurmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan 70 yaÅŸÄ±na kadar iÅŸini sÃ¼rdÃ¼rmesini saÄŸlamak iÃ§in 5 seÃ§enek sunulacak.

    Åžirketler emeklilik yaÅŸÄ±nÄ± kurumsal olarak artÄ±rabilecek, kaldÄ±rabilecek veya herhangi bir Ã§alÄ±ÅŸanÄ±n emeklilik yaÅŸÄ± Ã¶tesinde Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±na mÃ¼saade edebilecek.

    Ã–te yandan ÅŸirketler emekliliÄŸi dolan Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ± sÃ¶zleÅŸmeli olarakÂ  Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rmaya veya bazÄ± operasyonlarÄ±nÄ± emeklilerin kurduÄŸu ÅŸirketlere taÅŸeronÂ  olarak aktarmaya teÅŸvik edilecek.

    2021â€™de baÅŸlayacak

    HÃ¼kÃ¼met, 6 yasada deÄŸiÅŸiklik gerektiren tasarÄ±yÄ± meclise sunmayÄ± planlÄ±yor. DÃ¼zenlemenin Nisan 2021â€™de yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girmesi hedefleniyor.

    Japonya, azalan ve yaÅŸlanan nÃ¼fusu nedeniyle iÅŸ gÃ¼cÃ¼ndeki daralmadan muzdarip durumda bulunuyor.

    Â 

    Coronavirüs can almaya devam ediyor! Ölü sayÄ±sÄ± 491'e yükseldiÇin'de, yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgÄ±nÄ± nedeniyle can kaybÄ± 491â€™e, virüs teÅŸhisi koyulanlarÄ±n sayÄ±sÄ± 24 bin 324â€™e yükseldi. Vuhanâ€™da hastanelerde yatak yetmezliÄŸinden dolayÄ± biri stadyum, biri sergi merkezi olmak üzere 3 bina geçici hastaneye dönüÅŸtürülerek, koronavirüs bulaÅŸan hastalarÄ±n testi ve muayenesi için kullanÄ±lacak.
    daha fazla video iÃ§in

    GÜNCEL HABERLER

    Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

    Af yasasÄ± çÄ±kacak mÄ±? Åžubat ayÄ±nda afta son durum nedir?

    Af yasasÄ± Ã§Ä±kacak mÄ±? Åžubat ayÄ±nda afta son durum nedir?

    KÄ±na gecesinde dikkat çeken detay

    KÄ±na gecesinde dikkat Ã§eken detay

    Milyonlarca çalÄ±ÅŸanÄ± ilgilendiriyor! Yapmayan yanar...

    Milyonlarca Ã§alÄ±ÅŸanÄ± ilgilendiriyor! Yapmayan yanar...

    Ä°stanbul için tarih verildi: Kar geliyor!

    Ä°stanbul iÃ§in tarih verildi: Kar geliyor!

    SÄ±radaki Haber