Emeklilik yaÅŸÄ± 70 olacak

Japon haber ajansÄ± Kyodoâ€™nun haberine gÃ¶re, Bakanlar Kurulunun kabul ettiÄŸi yeni Ã§alÄ±ÅŸma dÃ¼zenlemesi tasarÄ±sÄ±, ÅŸirketleri Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ± emeklilik yaÅŸÄ±nÄ± doldurduktan sonra iÅŸ gÃ¼cÃ¼ iÃ§inde tutmayÄ± teÅŸvik etmeyi amaÃ§lÄ±yor.

5 seÃ§enek sunulacak

Yasal baÄŸlayÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ± olmayan tasarÄ±yla ÅŸirketlere bir Ã§alÄ±ÅŸanÄ±n emeklilik yaÅŸÄ± olan 65â€™i doldurmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan 70 yaÅŸÄ±na kadar iÅŸini sÃ¼rdÃ¼rmesini saÄŸlamak iÃ§in 5 seÃ§enek sunulacak.

Åžirketler emeklilik yaÅŸÄ±nÄ± kurumsal olarak artÄ±rabilecek, kaldÄ±rabilecek veya herhangi bir Ã§alÄ±ÅŸanÄ±n emeklilik yaÅŸÄ± Ã¶tesinde Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±na mÃ¼saade edebilecek.

Ã–te yandan ÅŸirketler emekliliÄŸi dolan Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ± sÃ¶zleÅŸmeli olarakÂ Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rmaya veya bazÄ± operasyonlarÄ±nÄ± emeklilerin kurduÄŸu ÅŸirketlere taÅŸeronÂ olarak aktarmaya teÅŸvik edilecek.

2021â€™de baÅŸlayacak

HÃ¼kÃ¼met, 6 yasada deÄŸiÅŸiklik gerektiren tasarÄ±yÄ± meclise sunmayÄ± planlÄ±yor. DÃ¼zenlemenin Nisan 2021â€™de yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girmesi hedefleniyor.

Japonya, azalan ve yaÅŸlanan nÃ¼fusu nedeniyle iÅŸ gÃ¼cÃ¼ndeki daralmadan muzdarip durumda bulunuyor.

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