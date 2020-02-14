Emekliye promosyon yağmuru

Türkiye’de 13 milyon emekliye verilecek banka promosyonu miktarı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Türkiye Bankalar Birliği arasındaki görüşmeler sonucunda bu ay içinde belirlenecek.



SGK ile bankalar arasında 2017’de imzalanan protokol çerçevesinde ilk defa toplu olarak başlatılan emeklilere banka promosyonu uygulamasında, 3 yıl sona erdi. Bu dönemde 1000 lira aylık alanlara 300, 1000 ila 2 bin lira arasında aylık alanlara 375, 2 bin lira üzeri aylık alanlara ise 450 lira promosyon ödenmişti.

Devam eden müzakereler sonucunda emeklilerin önümüzdeki 3 yıl için alacakları yeni promosyon miktarları bu ay belli olacak. Belirlenecek promosyon miktarının daha yüksek meblağlarda olması bekleniyor.



Rekabet kızıştı



SGK ile Türkiye Bankalar Birliği arasında görüşmeler henüz sonuçlanmamasına rağmen bankalar, sayısı 13 milyonu aşan emeklilerin aylıklarını kendi şubelerine transfer etmek için hızlı bir yarışa girdi.



Bankalar, aylıklarını kendi bankalarından alma karşılığında emeklilere cazip teklifler sunuyor. Bunun karşılığında ise, aylığı 3 yıl boyunca başka bankaya transfer etmeme, en az iki otomatik ödeme gibi şartlar öne sürüyor. Öte yandan, arkadaşlarının emekli aylıklarını da getirmesi için ikna edenlere kişi başına 150 lira ek ödeme yapmayı vaat eden bankalar da var.



DENİZBANK



Denizbank, 3 yıl boyunca emekli aylıklarını DenizBank’tan almayı taahhüt edenlere 450 TL’ye varan miktarlarda nakit promosyon veriyor.

Ayrıca emekli aylığını bankaya aktaran emeklilere aylık yüzde 0.99 faiz oranıyla 60 aya varan vadelerle ihtiyaç kredisi fırsatı sunuluyor. Böylece yakın zamana kadar yüksek faizle kredi kullanan emekliler borçlarını tek bir çatı altında toplayarak taksitlerini düşürme avantajı elde ediyor.



Garanti BBVA



Garanti BBVA, emeklilere; bir aya tekabül eden net aylığın 1.000 TL’ye (1.000 TL hariç) kadar olması halinde 300 TL, 1.000 - 2.000 TL (2.000 TL hariç) arasında olması halinde 375 TL, 2.000 TL’nin üzerinde olması halinde 450 TL promosyon ödüyor.

Aylıklarını farklı bir bankadan alan ve aylıklarında bloke bulunmayanlar, ATM ve internet bankacılığı aracılığıyla aktarma yaparak promosyondan yararlanabiliyor. Ayrıca limit aşım ücreti ödemeden 5.000 TL kredi çekebiliyorlar.



Şekerbank



Şekerbank, aylığını Şekerbank’a taşıyan emeklilere 3 yıllık taahhüt karşılığında maaş tutarlarına göre 375 ila 450 TL arasında promosyon veriyor. Aylığını Şekerbank’a taşıyan emekliler iki otomatik ödeme talimatı verdiğinde 150 TL, 10 adet müşteri ile sınırlı olmak üzere yönlendirdiği her yeni emekli için de 150 TL olmak üzere toplam 1.500 TL promosyona hak kazanıyor. Bu şekilde maaşını Şekerbank’a taşıyan emekliler toplamda 2 bin 100 TL’ye kadar nakit promosyon kazanabiliyor.



TEB



Türk Ekonomi Bankası (TEB), emekli aylığını taşıyan ve 10 emekliyi TEB’e getirenlere 2 bin 500 TL’ye varan ölçüde promosyon vereceğini açıkladı.

Banka, 10 Şubat itibarıyla emekli aylığını taşıyanlara kampanya düzenledi. Aylığı 999 TL’ye kadar olanlar 850 TL, 1000 TL ile 1999 TL arası 925 TL, 2000 TL ve üzeri olanlar 1000 TL promosyon alacak.



Ayrıca, 10 emekli arkadaşını TEB’e getirenlere kişi başına 150 TL’den toplam 1500 TL verilecek.



Türkiye İş Bankası

Türkiye İş Bankası, en az bir kez emekli aylığı ödemesi yapılmış olması ve 3 yıl süre ile emekli aylığını bankadan almayı taahhüt etmeleri kaydıyla emeklilere maaşlarıyla orantılı olarak 450 TL’ye varan promosyon ödemesi yapıyor.



Ödemeler, 3 yıllık süre için peşin olarak; 1.000 TL’den düşük aylıklar için 300 TL, 1.000 - 2.000 TL arası (2.000 TL hariç) aylıklar için 375 TL, 2.000 TL ve üzerinde aylıklar için 450 TL olarak yapılıyor.



YAPIKREDİ



Emekli aylıklarının yatırılması için Yapı Kredi’yi tercih edenler, 3 sene aylıklarını bankadan alma taahhüdü vererek 450 TL’ye varan nakit promosyon kazanıyor. Aylığını taşıyan ve promosyon taahhüdü verenler 1 yeni otomatik fatura ödeme talimatı vermeleri halinde 250 TL’ye varan ek promosyondan yararlanıyor.



Emekliler şubeye gelmeden, bulundukları yerden emekli aylıklarını cep telefonu, internet şubesi ya da ATM’den aylıklarını transfer edebiliyor.





