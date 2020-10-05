Emlak Katılım hedef büyüttü

İstanbul’da hizmete sunulan şubelerle birlikte hizmet nokta sayısının 31’e ulaştığını dile getiren Bayraktar, “Fiziki olarak bizim için elzem olan noktalarda yer almayı hedefliyoruz. Şube ağımızı genişletmeyi önümüzdeki yıllarda da sürdüreceğiz. Bu sayede müşterilerimize bulundukları lokasyonlarda ulaşmayı amaçlamakla birlikte yaptığımız yatırımla yerel ekonomiye ve istihdama katkı sağlamayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Pozitif yansıma

Koronavirüs salgınının, diğer sektörler gibi bankacılığı da önemli ölçüde etkilediğini belirten Bayraktar, bununla birlikte Türkiye’nin, yerinde ve zamanında atılan adımlarla pandeminin yarattığı negatif tablodan minimum seviyede etkilendiğini söyledi.

Bayraktar, bu bağlamda oluşan güven ortamının, kendilerine güç verdiğini ve faaliyetlerine pozitif şekilde yansıdığını ifade etti.