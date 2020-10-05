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    HaberlerEkonomi Haberleri Emlak Katılım hedef büyüttü
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    05.10.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Emlak Katılım hedef büyüttü

    Emlak Katılım Genel Müdürü Nevzat Bayraktar, 2020 yılı için planladıkları 40 şube hedefini yukarı yönlü revize ettiklerini ve yeni şube hedeflerini 50’ye çıkardıklarını belirtti.

    Emlak Katılım hedef büyüttü

    İstanbul’da hizmete sunulan şubelerle birlikte hizmet nokta sayısının 31’e ulaştığını dile getiren Bayraktar, “Fiziki olarak bizim için elzem olan noktalarda yer almayı hedefliyoruz. Şube ağımızı genişletmeyi önümüzdeki yıllarda da sürdüreceğiz. Bu sayede müşterilerimize bulundukları lokasyonlarda ulaşmayı amaçlamakla birlikte yaptığımız yatırımla yerel ekonomiye ve istihdama katkı sağlamayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

    Pozitif yansıma

    Koronavirüs salgınının, diğer sektörler gibi bankacılığı da önemli ölçüde etkilediğini belirten Bayraktar, bununla birlikte Türkiye’nin, yerinde ve zamanında atılan adımlarla pandeminin yarattığı negatif tablodan minimum seviyede etkilendiğini söyledi.

    Bayraktar, bu bağlamda oluşan güven ortamının, kendilerine güç verdiğini ve faaliyetlerine pozitif şekilde yansıdığını ifade etti.

    Kontrolden çıkan lüks otomobil defalarca takla attıMaltepe sahil yolunda süratli bir şekilde Kadıköy istikametinde seyir halinde olan lüks otomobil henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı sürücüsünün kontrolünden çıkıp defalarca takla attı. Yolun sağ tarafındaki bariyerlere çarparak durabilen otomobil hurdaya dönerken içindeki üç kişiyi çevredeki vatandaşlar kurtardı.Defalarca takla atarak metrelerce sürüklenen otomobil bariyerlere çarparak durabildi
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