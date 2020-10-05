Emlak Katılım hedef büyüttü
Emlak Katılım Genel Müdürü Nevzat Bayraktar, 2020 yılı için planladıkları 40 şube hedefini yukarı yönlü revize ettiklerini ve yeni şube hedeflerini 50’ye çıkardıklarını belirtti.
İstanbul’da hizmete sunulan şubelerle birlikte hizmet nokta sayısının 31’e ulaştığını dile getiren Bayraktar, “Fiziki olarak bizim için elzem olan noktalarda yer almayı hedefliyoruz. Şube ağımızı genişletmeyi önümüzdeki yıllarda da sürdüreceğiz. Bu sayede müşterilerimize bulundukları lokasyonlarda ulaşmayı amaçlamakla birlikte yaptığımız yatırımla yerel ekonomiye ve istihdama katkı sağlamayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.
Pozitif yansıma
Koronavirüs salgınının, diğer sektörler gibi bankacılığı da önemli ölçüde etkilediğini belirten Bayraktar, bununla birlikte Türkiye’nin, yerinde ve zamanında atılan adımlarla pandeminin yarattığı negatif tablodan minimum seviyede etkilendiğini söyledi.
Bayraktar, bu bağlamda oluşan güven ortamının, kendilerine güç verdiğini ve faaliyetlerine pozitif şekilde yansıdığını ifade etti.