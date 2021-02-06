Emlak Vergisi Sorgulama, Hesaplama Ve Ödeme İşlemleri Nasıl Yapılır?

Türkiye'de herhangi bir taşınmaz mala sahip olan herkes, her yıl bir veya iki taksit olarak gelir vergisi ödemekle yükümlüdür.



Emlak Vergisi Sorgulama



Emlak vergisi sorgulama işlemleri, şu anda 3 farklı yöntemler yapılabilmektedir. Bu üç yöntemi şu şekilde listeleyebiliriz:

● E-Devlet sistemi üzerinden: https://www.turkiye.gov.tr/gib-vergi-borcu-sorgu

● Gelir İdaresi Başkanlığı'na bağlı olan internet vergi dairesinden: https://ivd.gib.gov.tr/

● Belediyelerden

Bu üç farklı yöntemden herhangi birini kullanarak ya da yukarıda verilen linklere tıklayarak hemen emlak vergisi borcunuzu sorgulayabilirsiniz. Tüm bu yöntemlerin dışında artık yaygın olarak kullanılan bir yöntem daha bulunmaktadır. Bu yöntem de anlaşmalı bankaların internet şubelerini ya da mobil şubelerini kullanmaktır. Eğer isterseniz bu ekrandan borcunuzu sorguladıktan sora ödeme işlemlerinizi de gerçekleştirebilirsiniz.



Emlak Vergisi Hesaplama ve Ödeme İşlemleri



Emlak vergisi hesaplamaları emlak türüne göre yapılmaktadır. Büyükşehir içinde bulunan meskenler için emlak vergisi oranı binde 2 iken, büyükşehir dışında kalan meskenler için emlak vergisi oranı yüzde 1'dir. Yani emlak vergisi hesabı 200.000 TL'lik bir ev için şu şekilde gerçekleşmektedir:

● Büyükşehir içerisinde: Yıllık 400 TL.

● Büyükşehir dışında: Yıllık 200 TL.

Eğer ödenmeyi bekleyen bir emlak verginiz varsa, bu emlak vergilerinin birinci ve ikinci taksitlerini ödemeniz için belirlenmiş olan tarihler vardır. Bu tarihleri kaçırmamaya dikkat etmelisiniz.

● Birinci Taksit Son Ödeme Tarihi: 31 Nisan 2021

● İkinci Taksit Son Ödeme Tarihi: 31 Kasım 2021