BİST85.7960,70EURO7,020,29USD6,550,14ALTIN315,271,69
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Emniyet camlarının ithalatına düzenleme
    ABONE OL
    21.03.2020 - 08:58 | | AA

    Emniyet camlarının ithalatına düzenleme

    Bazı cam türleri için uygulanan ithalat gözetimi tedbirinde, kütle halindeki emniyet camları ve kurşun geçirmez camlar için istisnaya gidildi.

    Emniyet camlarının ithalatına düzenleme

    Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.

    Buna göre, şubat ayında yapılan düzenleme kapsamında "emniyet camları" için kilogram başına birim gümrük fiyatı 0,7 dolar olarak uygulanan tedbire istisna getirildi.

    Kara, hava, deniz ve uzay araçlarında kullanılmak üzere kütle halinde boyanmış, emici ya da yansıtıcı tabakası olan düz veya bombeli emniyet camları, bunların diğer ürünleri, kurşuna dayanıklı düz ve bombeli camlar söz konusu tedbirin dışında tutuldu.

    Berberler Odası Başkanı'ndan çağrı: Bir müddet çalışmayın!İstanbul Erkek Berberleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şükrü Akyüz, Türkiye'de de görülen corona virüs vakalarıyla nedeniyle İstanbul'daki berberlere çağrıda bulunarak, dükkanlarını bir müddet kapatmalarını istedi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Prof. Dr. Aslan: Bizim bölgemizde de tahribata yol açan çekirge türleri var

    Prof. Dr. Aslan: Bizim bölgemizde de tahribata yol açan çekirge türleri var

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Yıllık izinler...

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Yıllık izinler...

    İtalyan hemşire: Artık ölüleri bile sayamıyoruz

    İtalyan hemşire: Artık ölüleri bile sayamıyoruz

    Pusuya müebbet istendi

    Pusuya müebbet istendi

    Sıradaki Haber