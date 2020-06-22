BİST114.9021.13EURO7.690.56USD6.850.17ALTIN384.680.17
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri En büyük savunma ihracatında kritik imza
    ABONE OL
    22.06.2020 - 11:31 | | AA

    En büyük savunma ihracatında kritik imza

    Türkiye'nin en büyük savunma ihracatı olan Pakistan MİLGEM Projesi'ne yönelik yurt içinde kritik bir iş birliği anlaşmasına imza atıldı.

    En büyük savunma ihracatında kritik imza

    STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ'den (STM) yapılan açıklamaya göre, şirket ile Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ (ASFAT) arasında Ana Tahrik Sistemi tedariki ve entegrasyonuna yönelik mühendislik çözümleri konusunda anlaşma imzalandı.

    Gemilerin en önemli platform sistemlerini oluşturan ana tahrik sistemleri, gemilerin hareketini sağlıyor.

    STM sorumluluğunda gerçekleştirilecek çözüm sayesinde Pakistan Donanması, günümüz teknolojik yenilikleriyle gücüne güç katacak.

    ASFAT ana yükleniciliğinde Pakistan Deniz Kuvvetleri için üretilecek MİLGEM korvetlerinin inşası İstanbul Tersanesi Komutanlığı ve Karaçi Tersanesi'nde gerçekleştirilecek. STM, Türkiye'nin en önemli askeri denizcilik ihracat projesine uluslararası tecrübesiyle katkıda bulunacak.

    Pakistan'ın ihtiyaçlarına yönelik olarak farklı askeri deniz projelerinde de doğrudan yer alan STM, Ocak 2013'te imzaladığı ve Ekim 2018'de teslim ettiği Pakistan Deniz İkmal Gemisi (PNS MOAWIN) ile Haziran 2016'da imzaladığı ve başarılı şekilde devam eden Pakistan Agosta 90 B Denizaltı Modernizasyonu ile bu ülkede faaliyet gösteriyor. STM, uluslararası alanda üstlendiği projelerle askeri denizcilik alanında Türkiye'nin küresel markası olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

    STM, yurt içinde Türk Donanması'nın ihtiyaçları için geliştirilen MİLGEM Projesi'nde de kritik görevler üstlendi. Mühendislik tecrübesiyle Türk sanayisinin azami katılımını sağlayarak yerlileştirmeye önemli katkılar sundu.

    Türkiye'nin sahip olduğu milli yeteneğin "dost ve kardeş ülke" Pakistan'a ihracatı, ülke sanayisi ve mühendislik kabiliyetinin geldiği aşamayı göstermesi açısından önem taşıyor.

      Prof. Dr. Ceyhan açıkladı! "Kortizonlu ilaçları kullananlar risk grubunda"Son dakika haberlere göre, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, kontrolsüz hipertansiyonun corona virüs için ciddi bir risk faktörü olduğunu belirtti. Ceyhan, "Kronik kalp, akciğer, şeker, karaciğer, böbrek hastalığı risk oluşturuyor. Kortizonlu ilaçlar kullanıyorlarsa onlar da risk grubunda" dedi.
      daha fazla video için

      GÜNCEL HABERLER

      İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

      Son dakika | Böbrek taşını erittiği ileri sürülen su için uyarı! İnsanlar sağlığını kaybedebilir

      Son dakika | Böbrek taşını erittiği ileri sürülen su için uyarı! İnsanlar sağlığını kaybedebilir

      Ve belli oldu! Milyonlarca memur kapsam dışında tutuldu...

      Ve belli oldu! Milyonlarca memur kapsam dışında tutuldu...

      Sokak ortasında park kavgası

      Sokak ortasında park kavgası

      Son dakika... ÖSYM Başkanı'ndan flaş YKS açıklaması

      Son dakika... ÖSYM Başkanı'ndan flaş YKS açıklaması

      Sıradaki Haber