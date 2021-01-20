En etkin 50 CMO hızla yükseliyor

CEO ya da yönetim kurulu başkanlığına terfi edenler arasında Unilever Türkiye, Orta Asya ve İran Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Seçkin, ING Bank CEO’su Alper Gökgöz, Estée Lauder Companies Türkiye Genel Müdürü İpek Ersavaş ve Unilever Orta Asya ve İran Genel Müdürü Kamuran Uçar bulunuyor. Koltuğunu büyütenler arasında ise Nestlé Global Dijital ve Sosyal Medya Hizmetleri Lideri Pınar Öney Bilsel, Koçtaş Pazarlama ve Dijital Kanallardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ebru Darip, Garanti BBVA Müşteri Çözümleri ve Dijital Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Işıl Akdemir Evlioğlu ile Allianz Türkiye Sağlık Sigortaları Genel Müdür Yardımcısı Okan Özdemir yer alıyor.

Araştırma listelerindeki CMO’ların yüzde 45’i kadınlardan oluşurken yaş ortalamasının 44 olduğunu belirten DataExpert Yönetici Ortağı Hasan Altunkaya, Türkiye pazarında rekabetin giderek artmasının, iş dünyasında özellikle dijital dünyayı algılayabilen pazarlama profesyonellerine ihtiyacı artırdığına dikkat çekti. Altunkaya bilişim ve yazılım konusunda kendisini geliştirenlerin en hızlı yükselebilecek kişiler olduğunu sözlerine ekledi.

Üçte biri Boğaziçili

Türkiye’nin En Etkin 50 CMO’sundan yüzde 33’ü Boğaziçi Üniversitesi mezunu. Boğaziçi Üniversitesi’ni İstanbul Teknik Üniversitesi (yüzde 12), Orta Doğu Teknik Üniversitesi (yüzde 12), İstanbul Üniversitesi (yüzde 9) ve Marmara Üniversitesi (yüzde 5) takip ediyor.

Listelerdeki yöneticilerin mezun oldukları bölümler arasında işletme yüzde 26 ile başı çekiyor. İşletmeyi ekonomi (yüzde 17), endüstri mühendisliği (yüzde 12), siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler (yüzde 9) ve elektrik / elektronik mühendisliği (yüzde 7) takip ediyor. 2021 yılında “En Etkin 50 CMO” listesi martta, “En Etkin 50 CHRO” listesi mayısta, “En Etkin 50 CFO” listesi ise ekimde Fortune Türkiye’de yayımlanacak.