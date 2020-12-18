En gözde yeni yıl armağanı: Sağlık

Birçok alanda değişikliklere yol açan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yeni yıl hediyelerini de değiştirdi. Pandemi döneminde bağışıklığı güçlendirebilecek hediyeler değerlendiriliyor. Bu yıl doğal ürünlerden oluşan hediye paketlerinin revaçta olduğu belirtiliyor. Tüketiciler sevdiklerine hediye etmek için doğal ürünlerden oluşan hediye paketi tercih ederken, kurumsal firmalar da çalışanları için toplu alımlar yapıyor. Zeytinyağından mandalinaya, kuru meyveden bitki çayına, tarhanadan makarnaya, pekmezden reçele kadar birçok ürün paketlerde yerini alıyor.

Doğal hediyelerin öne çıkmasının küçük üreticiye de faydalı olduğu belirtiliyor. Online’da söz konusu hediye paketlerinin fiyatları 90 liradan başlayıp içeriğine göre artıyor. Öte yandan kurumsal firmalar doğal ürünlerin yanı sıra kolonya, maske, sabun, dezenfektan, el kremi, eldiven gibi ürünlerin yer aldığı hijyenik paketleri de çalışanları ya da müşterilerine veriyor. Hijyen ürünlerinin yer aldığı hediye paketleri ise 20 liradan başlıyor. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarının da bu yönde hediye paketleri bulunuyor.

Sirkeye rağbet

Misbahçem Kurucusu Işıl Artvinli, yılbaşına özel her yıl gıda ürünlerinden oluşan paketleri tüketiciye sunduklarını söyledi. Artvinli, “İçinde bulunduğumuz pandemi sürecinden dolayı sağlıklı ürünler tercih edilir oldu. Pandemiyle birlikte sürekli olarak çalıştığımız kurumsal firmalar var. Elma sirkesi, bal, doğal çaylara büyük bir rağbet var” dedi. Alıcılar için konsept paketler oluşturduklarını dile getiren Artvinli, her bütçeye uygun ürünler yaptıklarını söyledi.

Ormandan sepete

Manyas Köy Pazarı yetkilisi, bu dönemde talep olduğunu belirterek, “Bir kurumsal firmadan toplu bir sipariş aldık. Bireysel olarak da birkaç tane sipariş geldi. Ürünlerimiz Balıkesir’den geliyor. Köylümüze ormandan meyveleri toplatıyoruz, pekmez, reçel yapıyorlar. Bu gibi satışlar küçük üreticiye de faydalı oluyor” diye konuştu. Portakalbahçem yetkilisi Mete Apaydın ise “Pandemiden ziyade doğal ürünlere birkaç yıldır talep var. İş ortaklarına, çalışanlara, şirketimizden bu ürünleri gönderiyorduk” dedi. Hijyen ürünlerinin bulunduğu hediye paketleri de satan kurumsalhediyeci.com yetkilisi, aralık ayında satışların çok yoğun olduğunu ve kurumsal firmaların hijyen ürünlerine rağbet gösterdiğini ifade etti.

‘Organik tarım arazisi artmalı’



Kurumsal firmaların organik ürünlere ilgi gösterdiğini belirten Direkt Organik yetkilisi, “Paketleri ailesine gönderen tüketiciler çok fazla. Kurumsal firmalar da çalışanlarına göndermek için ürün istiyor. Ürünler Antalya, Konya ve diğer illerdeki üreticilerden geliyor. Bu alanda talep artınca Türkiye’de üretici de artıyor. Amacımız organik tarım arazilerini artırmak, özellikle dağlık köyleri desteklemek” dedi.



‘Meyve suları öne çıktı’



BrandZone Kurucu Ortağı Cem Köz, aralık ayının ilk iki haftasında organik ürün ibareli kampanyalarda artış olduğunu ifade etti. En çok öne çıkan ürünlerin organik meyve suları olduğunu belirten Köz, “Bu süreçte sağlıklı ürün kampanyalarında da artış görüyoruz. Kuruyemişi bitki ve meyve çayları, kuru meyve, tarhana, tahin-pekmez izliyor” diye konuştu.