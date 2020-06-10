En kapsamlı istihdam paketi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ocak 2019-Nisan 2020 arasında işsiz kalan vatandaşların yeniden istihdama katılmalarını sağlamak için “İstihdam Kalkanı Reformu”nu hayata geçirdiklerini belirterek, “Kayıpları telafinin ötesinde kur saldırısı ve salgın öncesinden daha iyi istihdam seviyesine ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.

‘Normalleşme desteği’

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nin ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: “Ağustos 2018’de başlayan kur ataklarının ve spekülatif saldırıların etkilerini gidermek için verdiğimiz mücadeleyi salgın döneminde de başarıyla sürdürüyoruz.

Kazanımlarımızı özellikle istihdamda gerçekleştireceğimiz sıçramayla taçlandırmalıyız. Türkiye’nin İstihdam Kalkanı adıyla detaylı kapsamlı reform paketi hazırladık. Türkiye’nin İstihdam Kalkanı buradaki amacımız Ocak 2019-Nisan 2020 arasında işsiz kalan vatandaşlarımızın yeniden istihdama katılmalarını sağlamaktır. Kayıpları telafinin ötesinde kur saldırısı ve salgın öncesinden daha iyi istihdam seviyesine ulaşmayı hedefliyoruz. Ekonomik faaliyetlerin azalması nedeniyle kısa çalışmaya geçen işverenlerimize normalleşme desteği vereceğiz. Çalışma hayatında normalleşmeyi teşvik edecek mekanizma kuracağız. Kovid-19 salgınının istihdam üzerindeki etkilerini en aza indirip salgın öncesinden daha iyi istihdam rakamlarına ulaşmak için gayret edeceğiz. Bu kapsamda ilave istihdam için teşvik sağlayacağız. Sürecin en önemli göstergelerinde olan kısa çalışma alanında işgücü piyasasını daha verimli hale getirecek düzenlemeleri hayata geçireceğiz. Genç istihdamı için 25 yaş altındakilerin istihdamını destekleyeceğiz. 25 yaş altı gençlerin ve 50 yaş üzerindeki olanların kolay istihdamını sağlayacağız.”

‘Tamamlayıcı emeklilik’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Tamamlayıcı emeklilik sigortası sunacak çalışma başlatıyoruz. Tesis edilecek karma modelle işçilerin kazanılmış hakları korunacak. Böylece çalışanlarımız emeklilikte daha rahat edecek. Türkiye’nin İstikrar Kalkanı’nı sürekli hale getirmeyi amaçlıyoruz. Türkiye’nin İstihdam Kalkanı’nı hızlıca devreye aldıktan sonra tamamlayıcı emeklilik sistemini 2022’de yürürlüğe sokacağız” dedi.