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    HaberlerEkonomi Haberleri Endonezya, Kovid-19'la mücadele için 25 milyar dolar ayırdı
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    31.03.2020 - 14:49 | | AA

    Endonezya, Kovid-19'la mücadele için 25 milyar dolar ayırdı

    Endonezya, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için 25 milyar dolar kaynak ayırdığını açıkladı.

    Endonezya, Kovid-19'la mücadele için 25 milyar dolar ayırdı

    Devlet Başkanı Joko Widodo, yaptığı açıklamada, Kovid-19'la mücadele ve virüsün ekonomiye yansımasını hafifletmek amacıyla 405,1 trilyon rupiah (yaklaşık 25 milyar dolar) ilave bütçe ayrıldığını bildirdi.

    Tüm bölgelere mali destek sağlanacağını belirten Widodo, Kovid-19’un ülke ekonomisine ve finansal sisteme etkisini azaltmayı amaçladıklarını ifade etti.

    Salgının giderek artması üzerine ülke genelinde "kamu sağlığı acil durum" ilan ettiklerini de aktaran Widodo, mevcut durum nedeniyle bölgesel idarelere "merkez hükümetin uygulamalarını takip etme" çağrısı yaptı.

    30 bin mahkum serbest bırakılacak

    Hukuk ve İnsan Hakları Bakanlığı Sözcüsü Bambang Wiyono, çocuk mahkumlar dahil gerekli koşulları sağlayan yaklaşık 30 bin hükümlünün şartlı serbest bırakılacağını açıkladı.

    Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, tüm yabancıların ülkeye giriş ve transit geçişlerinin geçici süreyle yasaklanması kararı aldıklarını duyurdu.

    Marsudi, diplomatik pasaport sahibi, oturum ve çalışma izni bulunan yabancıların ise bu yasaktan muaf olduğunu kaydetti.

    Sağlık Bakanlığı, 34 eyaletten 31’inde virüsün görüldüğü Endonezya'da vaka sayısının 1528’e, can kaybı sayısının 136’ya yükseldiğini bildirdi.

    Corona virüs sebebiyle karantinadaki umrecilerden bazıları evlerine dönüyor!Isparta'da umre dönüşü corona virüs önlemleri kapsamında 14 gün boyunca karantina altında tutulan 586 kişiden yapılan testleri negatif çıkan 293'ü memleketlerine gönderilmeye başlandı. Öte yandan Kayseri'de, umre dönüşü corona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınan 252 kişiden 192'sinin tahliyesine başlandı.
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