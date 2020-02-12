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    HaberlerEkonomi Haberleri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 3 tebliği yürürlükten kaldırdı
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    12.02.2020 - 09:19 | | AA

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 3 tebliği yürürlükten kaldırdı

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, enerji verimliliği hizmetleri hakkındaki 3 tebliği yürürlükten kaldırdı.

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 3 tebliği yürürlükten kaldırdı

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın konuya ilişkin tebliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

    Buna göre, "Enerji Verimliliği Hizmetlerini Yürütecek Kurum ve Kuruluşlara Yetki Belgesi Verilmesi Hakkında Tebliğ", "Enerji Verimliliği Eğitim ve Sertifikalandırma Faaliyetleri Hakkında Tebliğ" ve "Enerji Verimliliği Destekleri Hakkında Tebliğ" bugünden geçerli olarak yürürlükten kaldırıldı.

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