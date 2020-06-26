Enerji verimliliği bilinci üst seviyede

Dönmez, video konferans yöntemiyle katıldığı Enerji Verimliliği Bilinç Endeksi Tanıtım Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, son zamanlarda enerji verimliliği konusunda toplumsal algının arttığını ve bilinç endeksi için 21 şehirde 3 bin kişiyle salgın öncesinde yüz yüze araştırma yapıldığını ifade etti. Enerji verimliliğine ilişkin tutum ve davranışların söz konusu araştırmada ele alındığını dile getiren Dönmez, şunları kaydetti:

“Enerji verimliliği bilinç endeksini 200 üzerinden 157.7 olarak tespit ettik. Bu değer, kamuoyunun konuda orta-üst seviye bilinç düzeyinde olduğunu gösteriyor. Bilgi endeksi ise 177.9 çıktı. Bu değer de bize kamuoyunun bilgi düzeyinin yüksek-alt seviyede olduğunu gösteriyor. Davranış endeksi ise 137.5 çıktı. Bilgi ve bilincin davranışa evrilmesi konusunda diğer iki sonuca göre biraz gerideyiz. Enerji verimliliğini biliyoruz, farkındayız ancak uygulamaya geçişte istenen seviyenin yakalanmadığını görüyoruz. Enerji verimliliği, gelişim gösterebileceğimiz, paydaşlarla daha fazla iş birliğine gidebileceğimiz, kendimizi daha fazla anlatabileceğimiz bir alan olarak öne çıkıyor.”



Kadınlar önde

Enerji verimliliğinin gelecek kuşaklara da aktarılabilen bir niteliğe kavuşmasının önemine değinen Dönmez, “Bu konuda 35-44 yaş grubunda bilgi düzeyi daha yüksek. Kadınların enerji tasarrufu bilgi düzeyleri erkeklerden daha fazla. Enerji verimliliği konusu ailede başlıyor. Özellikle annelerimiz hem ilk öğretmen hem de rol model olması hasebiyle bu bilincin aşılanmasında en önemli figürlerin başında geliyor” ifadelerini kullandı.