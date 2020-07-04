Enerjide ‘yeşil tarife’ dönemi

Dönmez, yerli ve yenilenebilir enerjinin kullanımını teşvik etmek ve çevre duyarlılığı fazla olan vatandaşları yenilenebilir enerjiye yönlendirmek için Yeşil Tarife uygulaması geliştirildiğini belirterek, “İsteyen tüketicilerimiz, vatandaşlarımız ‘ben sadece yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektriği kullanmak istiyorum’ dediğinde, onlara özel bir fatura, özel bir tarife düzenlenmiş olacak. Ağustos ayına kadar bu işlemleri bitirip, artık ağustos ayıyla birlikte müşteriye bir seçenek olarak sunmak istiyoruz” dedi.



Tüketici talep edecek



YETA tarifesini kullanan ev ve iş yerleri için sertifika düzenleyeceklerini belirten Dönmez, “YETA tarifesine geçmek isteyen vatandaşların yalnızca elektrik tedarik şirketlerine giderek ‘ben bu tarifeye geçmek istiyorum’ demeleri yeterli olacak. O talepten sonra geçenlerin faturaları o tarifeye göre düzenlenecek” diye konuştu.

Yenilenebilir Kaynak Alanları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) kapsamında, yenilenebilir enerji üreticilerine destek için tarife çalışması yapılacak. Tercihli tarifede döviz kuru ve piyasa şartlarına bağlı olarak daha ucuz elektriğin öne açılabilecek. YEKDEM kapsamında yerli kaynaklar kullanılarak üretim yapılması, mekanizmanın işlemesini sağlayacak.



36 ilde YEKA ihalesi



Toplam bin megavat gücündeki bağlantı kapasitesinin tahsisi amacıyla, 36 ilde güneş enerjisine dayalı 74 adet Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihaleleri yapılacak. Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre, Türkiye’nin 36 ilinde, toplam 1000 megavat gücündeki bağlantı kapasitesinin tahsisi amacıyla 10, 15 ve 20 megavat kapasitelerinde olacak şekilde 74 adet güneş enerjisine dayalı YEKA ihalesi yapılacak. Başvuru tarihleri 19-23 Ekim’de değişen her bir yarışma için başlangıç tavan fiyatı kilovatsaat başına 30 kuruş, elektrik enerjisi alım süresi ise sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 yıl olacak.