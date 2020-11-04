Enflasyon beklenti dahilinde arttı: %2.13

Enflasyon yıllık bazda eylüldeki yüzde 11.75 seviyesinden sınırlı yükseldi. Ancak Reuters, Türk Lirası’nın 22 Ekim’deki Merkez Bankası faiz kararından bu yana yüzde 9’a yakın değer kaybettiğini ve ithalat fiyatları üzerinden bunun enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskı yarattığını yazdı. Tüketici fiyatlarında bir önceki aya göre en sert yükselişler, yüzde 6.81 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 3.03 ile gıda ve alkolsüz içecekler ve yüzde 2.45 ile ev eşyası ana harcama gruplarında meydana geldi. Enflasyon sepeti üzerinde yüzde 22 ile en yüksek ağırlığı bulunan gıda fiyatlarının yıllık enflasyonu eylül ayındaki yüzde 14.95 düzeyinden ekimde yüzde 16.51’e yükseldi.









Analist yorumu...

Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan, Reuters’a “Gelen veriler beklentilerle paralel... Ekim enflasyon oranları üzerinde kur artışından gelen etkinin daha anlamlı bir yansıma gösterdiğini gözlemliyoruz... döviz kurunun gecikmeli etkisinin bundan sonraki dönemde genel fiyat artışları tarafına yansımasını ve TÜFE üzerinde yukarı baskıyı devam ettirmesini bekleriz” yorumunu yaptı.