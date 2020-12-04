‘Enflasyon etkisi en aza indirilecek’

12 aylık ortalamalara göre, tüketici fiyatları yüzde 12.04, yurt içi üretici fiyatları yüzde 10.69 arttı. TÜFE, kasımda geçen yılın aralık ayına göre yüzde 13.19, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14.03 yükseldi. Yİ-ÜFE ise Aralık 2019’a göre yüzde 22.26, geçen yılın kasım ayına göre yüzde 23.11 artış gösterdi.









Şampiyon domates



Tüketici fiyatları bazında kasımda en yüksek fiyat artışı yüzde 66.93 ile domateste gerçekleşirken, domatesi yüzde 25.18 ile kabak, yüzde 24.35 ile karnabahar izledi. Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 14.68 ile limonda gerçekleşti. Bunu yüzde 9.75 ile muz, yüzde 6.64 ile beyaz lahana, yüzde 6.11 ile yurt içi hafta sonu turları izledi.



Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Twitter’dan yaptığı açıklamada enflasyonist beklentilerin iyi yönetilmesi ve fiyat istikrarının tesisi için, para ve maliye politikası araçlarını eş güdüm içinde kullanacaklarını belirterek, “Yüksek enflasyonun vatandaşımız üzerindeki etkilerini en aza indirmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz” dedi.



Memura ve emekliye yüksek zam ihtimali



Beklentileri aşan kasım enflasyonu, Merkez Bankası’nın yüzde 12.1 olan yıl sonu tahminini zora soktu. Yıl sonu enflasyonunun, hedefi aşması ise memur maaşları ve emekli aylıklarına bu oranda zam yapılacağı anlamına geliyor. Hedefin tutması için aralıkta TÜFE’nin aylık bazda yüzde 1’e yakın düşmesi gerektiğini belirten uzmanlar, bunu pek mümkün görmediklerini vurguluyor. Uzmanlar, aralık ayında TÜFE hiç artmasa bile şu anki rakamlarla emekli aylıklarına yüzde 7, memur maaşlarına da yüzde 6 oranında enflasyon zammı yapılacağını kaydediyor.