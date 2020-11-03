Enflasyon rakamları açıklandı, 4 aylık ne kadar? TÜİK Ekim ayı enflasyon rakamları ve TÜFE oranı açıklaması...

Enflasyon rakamları son dakika gelişmeleri merak konusu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) her ay enflasyon rakamlarını açıklıyor. Bugün ise ekim ayı enflasyon rakamları belli oldu. Peki ekim ayı enflasyon oranı ve TÜFE rakamları nedir?

ENFLASYON RAKAMLARI NEDİR?

TÜİK verilerine göre Tüketici fiyat endeksi (tüfe) yıllık %11,89, aylık %2,13 arttı.

TÜFE NE KADAR OLDU?

TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %2,13, bir önceki yılın Aralık ayına göre %10,64, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,89 ve on iki aylık ortalamalara göre %11,74 artış gerçekleşti.