03.11.2020 - 10:41 |
Enflasyon rakamları açıklandı, 4 aylık ne kadar? TÜİK Ekim ayı enflasyon rakamları ve TÜFE oranı açıklaması...
Enflasyon rakamları gündemde araştırılan konular arasında yer alıyor. Enflasyon rakamları son dakika gelen habere göre açıkladı. Enflasyon ve TÜFE oranı merak konusu. Peki enflasyon rakamları nedir?
Enflasyon rakamları son dakika gelişmeleri merak konusu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) her ay enflasyon rakamlarını açıklıyor. Bugün ise ekim ayı enflasyon rakamları belli oldu. Peki ekim ayı enflasyon oranı ve TÜFE rakamları nedir?
ENFLASYON RAKAMLARI NEDİR?
TÜİK verilerine göre Tüketici fiyat endeksi (tüfe) yıllık %11,89, aylık %2,13 arttı.
TÜFE NE KADAR OLDU?
TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %2,13, bir önceki yılın Aralık ayına göre %10,64, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,89 ve on iki aylık ortalamalara göre %11,74 artış gerçekleşti.
Minik Ayla'yı kurtaran kahramanlar konuştuİzmir’in Bayraklı ilçesindeki Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından 91 saat sonra 3 yaşlarındaki Ayla Gezgin isimli çocuk canlı olarak çıkarıldı. Küçük Ayda, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kurtarma ekipleri Ayla'nın sesini duyduğunu, seslendiğinde Ayla'nın 'Ayla ben, iyiyim' dediğini belirtti. Ayla'nın ekiplere, "Babam nerde?" diye sorduğu ifade edildi.