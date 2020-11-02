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    HaberlerEkonomi Haberleri Enflasyon rakamları (oranları) ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
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    02.11.2020 - 01:03 |

    Enflasyon rakamları (oranları) ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

    Ekim ayı enflasyon rakamları için bekleyiş sürüyor. Piyasaların ve vatandaşların gölü kulağı enflasyon oranlarına çevrilmiş durumda... Peki, Enflasyon rakamları (oranları) ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

    Enflasyon rakamları (oranları) ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

    Her ayı açıklanan enflasyon rakamlarının günü geldi. Bugün ekim ayının enflasyon oranları açıklanacak. Açıklanma zamanını merak edenler sıklıkla Enflasyon rakamları (oranları) ne zaman, saat kaçta açıklanacak? diye soruyor.

    ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından enflasyon rakamları 3 Kasım Pazartesi saat 10.00'da açıklanacak.

    EKONOMİSTLER EKİM AYINDA TÜFE'NİN YÜZDE 2,01 ARTMASINI BEKLİYOR

    AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Kasım Salı günü açıklanacak ekim ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

    Ankete göre, ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,01 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ekim ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 1,21, en yüksek yüzde 2,65 aralığında yer aldı.

    Ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 2,01) göre, bir önceki ay yüzde 11,75 olan yıllık enflasyonun yüzde 11,76'ya çıkacağı hesaplanıyor.

    Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 12,06 olurken, tahminler yüzde 10,75-13,74 aralığında yer aldı. Tüketici Fiyat Endeksi, eylülde bir önceki aya göre yüzde 0,97 artış göstermişti.

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