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    HaberlerEkonomi Haberleri EPDK 10 şirkete lisans verdi
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    11.09.2020 - 09:30 | | AA

    EPDK 10 şirkete lisans verdi

    Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) 10 şirkete lisans verdi, 1 şirketin lisansını iptal etti.

    EPDK 10 şirkete lisans verdi

    EPDK'nın konuyla ilgili ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

    Buna göre EPDK, elektrik piyasasında faaliyet göstermek isteyen 6 şirkete üretim lisansı, bir şirkete ise dağıtıcı lisansı verilirken, petrol piyasasında ise 2 şirkete madeni yağ lisansı verildi.

    LPG piyasasında da bir şirketin LPG dağıtıcı lisansı sonlandırıldı.

    Ayrıca, 2 hidroelektrik enerjisi santrali (HES) şirketine de eskisinin devamı mahiyetinde yeni bir üretim lisansı verildi. 

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