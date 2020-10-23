23.10.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
Erbil, C2FO global danışma kurulunda
Garanti BBVA eski genel müdürü Ali Fuat Erbil, dünyanın önde gelen finansal teknoloji şirketlerinden C2FO’nun Global Danışma Kurulu’na katıldı. Erbil, şirketin başta Türkiye olmak üzere gelişmekte olan ülkelerdeki büyüme stratejisinin hayata geçirilmesinde aktif rol üstlenecek.
C2FO CEO’su Alexander Sandy Kemper, “Erbil, dijital dönüşüm ve kurumsal bankacılık alanındaki geniş tecrübesiyle, sadece Türkiye’yi ve gelişen ekonomileri daha iyi anlamamıza değil, küresel ölçekte daha çevik bir organizasyon olmamıza büyük katkı sağlayacak” diye konuştu.
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