Erbil, C2FO global danışma kurulunda

C2FO CEO’su Alexander Sandy Kemper, “Erbil, dijital dönüşüm ve kurumsal bankacılık alanındaki geniş tecrübesiyle, sadece Türkiye’yi ve gelişen ekonomileri daha iyi anlamamıza değil, küresel ölçekte daha çevik bir organizasyon olmamıza büyük katkı sağlayacak” diye konuştu.