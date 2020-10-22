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    HaberlerEkonomi Haberleri Erciyes Üniversitesi personel alımı yapacak
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    22.10.2020 - 13:54 |

    Erciyes Üniversitesi personel alımı yapacak

    Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü personel alınacağını açıkladı. Duyuru Basın İlan Kurumu'nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr tarafından yayınlandı. İşte başvuru şartları...

    Erciyes Üniversitesi personel alımı yapacak

    Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayımlanan ilana göre, üniversite bünyesindeki çeşitli fakülte ve yüksekokulda görevlendirmek üzere, Profesör, Doçent ve Dr. Öğr. Üyesi (35) ile Öğretim Görevlisi (5) alınacak.

    İLANA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

    Başvurular bugün başlayıp 4 Kasım 2020 Çarşamba günü sona erecek. 

     

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