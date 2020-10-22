22.10.2020 - 13:54 |
Erciyes Üniversitesi personel alımı yapacak
Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü personel alınacağını açıkladı. Duyuru Basın İlan Kurumu'nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr tarafından yayınlandı. İşte başvuru şartları...
Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayımlanan ilana göre, üniversite bünyesindeki çeşitli fakülte ve yüksekokulda görevlendirmek üzere, Profesör, Doçent ve Dr. Öğr. Üyesi (35) ile Öğretim Görevlisi (5) alınacak.
Başvurular bugün başlayıp 4 Kasım 2020 Çarşamba günü sona erecek.