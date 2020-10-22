Erciyes Üniversitesi personel alımı yapacak

Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayımlanan ilana göre, üniversite bünyesindeki çeşitli fakülte ve yüksekokulda görevlendirmek üzere, Profesör, Doçent ve Dr. Öğr. Üyesi (35) ile Öğretim Görevlisi (5) alınacak.

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Başvurular bugün başlayıp 4 Kasım 2020 Çarşamba günü sona erecek.