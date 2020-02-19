Son dakika: Erdoğan'dan bankaların aldığı ücrete ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Ekonomi gündemine dair de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

"Hala ekonomi üzerinden bizi vurmaya gayret eden densizler var. Ekonomi bizim gündemimizin değişmez ve daima ilk sıralarda yer alan başlığıdır.

Ekonomik göstergelerde ağustos 2018 dönemi öncesini yakaladık, hatta pek çok alanda daha iyiye gittik. Bizi kur-faiz-enflasyon şeytan üçgenine almaya çalışanları bir kez daha hüsrana uğrattık. Enflasyon ve faizi düşürme konusunda kararlılığımızı sürdürüyoruz.

Merkez Bankası yüzde 24'e kadar çıkan politika faizini yüzde 11,25'e kadar indirdi. Ekonomide sağlanan güven ortamı özel sektör yanında kamu borçlanma maliyetlerini de fevkalade düşürmüştür. Tüm veriler 2019 yılını pozitif bir büyümeyle kapatacağımıza işaret ediyor. Geçtiğimiz yılı uzun yıllar sonra ilk kez cari fazla vererek kapattık.

2020 yılında hedefimiz olan yüzde 5'i de aşarak herkesi şaşırtan çok daha güçlü bir büyüme oranına kavuşacağız.

Bankaların aldığı ücret ve komisyonlarla ilgili gereken adımlar atıldı. Sürekli ve sürpriz ücret kalmayacak. Bankacılıkta yapılan düzenleme ile 30 milyar lira iş insanlarının, vatandaşların cebine kalacak."