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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika: Erdoğan'dan bankaların aldığı ücrete ilişkin açıklama
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    19.02.2020 - 12:16 |

    Son dakika: Erdoğan'dan bankaların aldığı ücrete ilişkin açıklama

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bankaların aldığı ücret ve komisyonlarla ilgili gereken adımlar atıldı. Sürekli ve sürpriz ücret kalmayacak." dedi.

    Son dakika: Erdoğan'dan bankaların aldığı ücrete ilişkin açıklama

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

    Ekonomi gündemine dair de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

    "Hala ekonomi üzerinden bizi vurmaya gayret eden densizler var. Ekonomi bizim gündemimizin değişmez ve daima ilk sıralarda yer alan başlığıdır.

    Ekonomik göstergelerde ağustos 2018 dönemi öncesini yakaladık, hatta pek çok alanda daha iyiye gittik. Bizi kur-faiz-enflasyon şeytan üçgenine almaya çalışanları bir kez daha hüsrana uğrattık. Enflasyon ve faizi düşürme konusunda kararlılığımızı sürdürüyoruz.

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    2020 yılında hedefimiz olan yüzde 5'i de aşarak herkesi şaşırtan çok daha güçlü bir büyüme oranına kavuşacağız.

    Bankaların aldığı ücret ve komisyonlarla ilgili gereken adımlar atıldı. Sürekli ve sürpriz ücret kalmayacak. Bankacılıkta yapılan düzenleme ile 30 milyar lira iş insanlarının, vatandaşların cebine kalacak."

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