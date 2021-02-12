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12.02.2021 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

‘Erken Uyarı Sistemi’ne katkı vermeye hazırız’

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Gıda Komitesi çalışmaları kapsamında Erken Uyarı Sistemi kurulması kararına ilişkin, “Bu yönde yapılacak her çalışma ve bu çalışmaların hızla yürütülmesi önemli. TZOB her ay yaptığı üretici market bülteni veri setini katkı için ilgililere sunmaya hazır” dedi.

‘Erken Uyarı Sistemi’ne katkı vermeye hazırız’

Ocak ayında üretici fiyatlarında en fazla fiyat artışının salatalıkta görüldüğünü ve bu ürünü kabak, sivri biber, patlıcan ve süt gibi ürünlerin izlediğini belirten Bayraktar, en fazla fiyat düşüşünün ise lahanada olduğunu ve bu ürünü maydanoz, yeşil soğan gibi ürünlerin izlediğini söyledi. TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar şunları söyledi:

“Üretici fiyatlarında en fazla artışın görüldüğü salatalık, kabak, sivri biber ve patlıcanda arz örtü altından sağlanırken, düşük hava sıcaklıklarına bağlı olarak hasat edilen ürün miktarındaki azalma fiyata yansıdı. Bu ürünlerde üretim açığı gibi bir durum söz konusu değil. Sadece mevsim koşulları itibarıyla ocak-şubat aylarında hava sıcaklıklarının düşük seyrettiği dönemlerde bitkilerin gelişim hızı yavaşlıyor, büyüme yavaş olduğu için olgunlaşma da yavaş oluyor.”

Ayvalık'ı fırtına ve dolu vurduBalıkesir'in Ayvalık ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına ve dolu yağışında, 5 ev ve 1 iş yerinin çatısı uçtu, ağaçlar devrildi. Uçan çatı parçaları ve devrilen ağaçlar park halindeki araçlara zarar verdi.
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