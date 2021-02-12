‘Erken Uyarı Sistemi’ne katkı vermeye hazırız’

Ocak ayında üretici fiyatlarında en fazla fiyat artışının salatalıkta görüldüğünü ve bu ürünü kabak, sivri biber, patlıcan ve süt gibi ürünlerin izlediğini belirten Bayraktar, en fazla fiyat düşüşünün ise lahanada olduğunu ve bu ürünü maydanoz, yeşil soğan gibi ürünlerin izlediğini söyledi. TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar şunları söyledi:



“Üretici fiyatlarında en fazla artışın görüldüğü salatalık, kabak, sivri biber ve patlıcanda arz örtü altından sağlanırken, düşük hava sıcaklıklarına bağlı olarak hasat edilen ürün miktarındaki azalma fiyata yansıdı. Bu ürünlerde üretim açığı gibi bir durum söz konusu değil. Sadece mevsim koşulları itibarıyla ocak-şubat aylarında hava sıcaklıklarının düşük seyrettiği dönemlerde bitkilerin gelişim hızı yavaşlıyor, büyüme yavaş olduğu için olgunlaşma da yavaş oluyor.”