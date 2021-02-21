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21.02.2021 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Esnafa gelir kaybı ve kira desteği ödemesi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, esnaf ve sanatkârlarla gerçek kişi tacirlere yönelik şubat ayı gelir kaybı ve kira desteği ödemelerine başladıklarını bildirdi.

Esnafa gelir kaybı ve kira desteği ödemesi

Pekcan, Twitter hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu. Pekcan, “Esnaf ve sanatkârlarımız ile gerçek kişi tacirlerimize yönelik şubat ayı gelir kaybı ve kira desteği ödemelerine başladık. Hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Koronavirüs salgınından etkilenen esnaf, sanatkâr ve gerçek kişi tacirlere yönelik gelir kaybı desteği ödemelerinin ilk taksiti 20 Ocak’ta, kira desteği ise 27 Ocak’ta ödenmeye başlanmıştı. Gelen talepler üzerine desteklerden yararlanma şartlarını taşıyan ancak müracaatta bulunmayanlara yönelik e-Devlet üzerinden son başvuru tarihi 31 Mart 2021’e uzatılmıştı.

Gelir kaybı desteği 3 ay süreyle 1000 lira, kira desteği ise büyükşehirlerde 750, diğer şehirlerde de 500 lira olarak veriliyor.

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