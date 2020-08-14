Esnafa gurbetçi dopingi

Orta Anadolu'da özellikle düğün alışverişlerinin vazgeçilmezi olan 800 yıllık tarihe sahip Kayseri Kapalı Çarşı'da esnafın yüzü, tatil için memleketlerine gelen gurbetçiler sayesinde güldü.

16 sokağı ve 18 kapısıyla İstanbul Kapalı Çarşı'dan sonra ikinci büyük tarihi çarşı konumunda olan Kayseri Kapalı Çarşı'da gurbetçi yoğunluğu yaşanıyor.

Kayseri'nin yanı sıra Sivas, Kırşehir, Niğde ve Nevşehir gibi çevre illere de hitap eden tarihi çarşı, kıyafetten züccaciyeye, gelinlikten çeyiz eşyasına, gıdadan ayakkabıya kadar olan ürün çeşitliliğiyle tercih ediliyor.

Kayseri Kapalı Çarşı Koruma, Yaşatma ve Güzelleştirme Derneği Başkanı Raşit Benk, AA muhabirine, yaz tatillerini memleketlerinde geçirmek için Türkiye'ye gelen gurbetçilerin çarşıyı hareketlendirdiğini söyledi.

Bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla yurt dışından gelen gurbetçi sayısında azalış olmasına rağmen esnafın yüzünün güldüğünü ifade eden Benk "Gurbetçilerimiz geldi çok şükür, çarşımız canlandı. Esnafımızın yüzü gülmeye başladı. Pandeminin yoğun olduğu dönemde esnafımızın çoğu dükkan açmadı, siftah yapamadı. Şu anda hareketlilik var çarşımızda." dedi.

Tarihi Kapalı Çarşı'nın ürün çeşidi bakımından zengin olduğuna dikkati çeken Benk, müşterilerin burada en az bir saat vakit geçirebileceğini belirtti.

Benk, çarşının çevre illere gelen gurbetçilere de hitap ettiğini vurgulayarak, "Gelenler, istediği ürünü burada buluyor. Esnafımız da kendine çeki düzen veriyor, bunlar da müşterimize yansıyor. Çarşımızı daha da güvenli hale getirmeye çalışıyoruz. Çarşımıza günde 8-10 bin insan girdiğini belirledik. Bu azımsanamayacak bir rakam. Akşama kadar burada vakit geçiren müşterilerimiz var. Allah pandemideki o eski günleri tekrarlatmasın. Şükür şu an işlerimiz yerinde." diye konuştu.

Gurbetçinin ekonomiye katkısı yadsınamaz

Esnaf Sabri Özdemir ise Orta Anadolu'da gurbetçi faktörünün hiçbir zaman yadsınamayacağını vurguladı.

Gurbetçinin kapalı çarşıya olan etkisini anlatan Özdemir, şöyle devam etti:

"Temmuz ayının başında gelirler, ağustos ayının sonunda dönerler. Bu yıl gurbetçinin belki yüzde 30 ya da 40'ı geldi. Düğünü olanlar, köyüne ev yaptıranlar, hastası olanlar geldi bu yıl. Ancak o yüzde 30-40 bile memleketimizin ekonomisine büyük katkı sağladı. Allah razı olsun onlardan. Düğün yapıyorlar, buradan kıyafetlerini alıyorlar. Bunlar azımsanmayacak katkılar. Şu an esnaf olarak şükür çok iyiyiz."

32 yıldır Belçika'da yaşayan Yusuf Yorulmaz da her yıl memleketi Kayseri'ye geldiğinde tarihi kapalı çarşıyı alışveriş için tercih ettiğini dile getirdi.

"Aradığımız her ürünü burada buluyoruz" diyen Yorulmaz, "Esnafın güler yüzlülüğü, hoşgörüsü bizim hoşumuza gidiyor. Her girdiğimiz dükkandaki esnaf bize ikramda bulunmak istiyor. Belçika esnafıyla yüzde 100 fark var. Orada esnaf duvar gibi, burada yakınlık gösteriyor esnaf." ifadelerini kullandı.