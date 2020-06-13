Et ürününde eşek içecekte ilaç çıktı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, konuya ilişkin değerlendirmesinde, taklit ve tağşişin affının olmayacağını vurguladı. Bu bağlamda taklit, tağşiş yapıldığı veya ilaç etken maddesi ilave edildiği tespit edilen toplam 69 firmaya ait 136 parti ürünü bakanlığının resmi internet sitesinden kamuoyunun bilgisine sunduklarını belirten Pakdemirli, “Böylece ilk kamuoyu duyurusunun yapıldığı 2012’den bu yana bin 551 firmaya ait 3 bin 492 parti ürün kamuoyuna, tüketicilerin bilgisine açıklanmış oldu” ifadelerini kullandı.

Tüketicilere çağrı

Söz konusu uygunsuzlukların tespit edilmesinde tüketicilere de büyük sorumluluk düştüğünün altını çizen Pakdemirli, “Bakanlığımızca yürütülen denetimlerin yanında, tüketiciler tarafından yapılan ihbar, şikâyet, CİMER ve Alo 174 Gıda Hattı başvuruları neticesinde gerçekleştirilen denetimlerin de büyük payı olduğu açıktır” vurgulamasını yaptı.

Bakanlık internet sitesinde yayımlanan listedeki bilgilere göre, alkolsüz içeceklerde ilaç etken maddesi tespit edildi. Balda fruktoz ve glukoz saptandı. Listede yer alan kırmızı toz ve pul biber ile siyah çayda gıda boyası olduğu anlaşılırken, çikolatalar, enerji içeceği, takviye edici gıdalar ve kahvede de ilaç etken maddesi bulundu.

Bitkisel yağlara da tohum yağları katıldığı anlaşılırken, denetimler sonucu, kırmızı et ve et ürünlerinde sakatat (baş eti, taşlık), kanatlı eti ve eşek eti tespit edildi. Süt ve süt ürünlerinde ise bitkisel yağ, jelatin, nişasta ve harici yağ olduğu belirlendi.