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    04.02.2020 - 13:37 | | AA

    Euro Bölgesi'nde ÜFE aralıkta değişmedi

    Euro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), geçen yılın aralık ayında sabit kaldı.

    Euro Bölgesi'nde ÜFE aralıkta değişmedi

    Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin 2019 aralık ayı ÜFE verilerini yayımladı.

    Buna göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde ÜFE, aralıkta kasım ayına kıyasla değişmezken 2018'in aralık ayına göre ise yüzde 0,7 düştü.

    AB'de ÜFE, aralıkta bir önceki aya kıyasla sabit kalırken, 2018'in aynı dönemine göre yüzde 0,4 geriledi.

    AB ülkeleri arasında ÜFE, aralıkta önceki aya kıyasla en fazla yüzde 0,5 ile Hollanda ve Romanya'da yükseldi.

    ÜFE'de en fazla düşüş ise yüzde 1,3 ile Estonya, yüzde 1 ile Portekiz ve yüzde 0,7 ile Finlandiya'da ölçüldü.

     

      Heyelan yaşanan arazide derin yarıklar oluştuSamsun’un İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi'nde geçen ay meydana gelen heyelanın ardından, AFAD ekiplerince riskli olduğu tespit edilen 2 katlı bina tahliye edildi. Heyelan nedeniyle mahallede bazı binaların yakınından geçen stabilize yol ve toprak arazilerde derin yarıklar oluşurken, Samsun Valisi Osman Kaymak, 30 dönümlük arazide oluşan çatlak ve yarıklarla ilgili hazırlanacak rapor doğrultusunda gerekli çalışmalara başlanacağını belirtti.
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