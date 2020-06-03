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    HaberlerEkonomi Haberleri Euro Bölgesi'nde ÜFE nisanda düştü
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    03.06.2020 - 12:48 | | AA

    Euro Bölgesi'nde ÜFE nisanda düştü

    Euro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin geniş ölçüde uygulandığı nisan ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 2 azaldı.

    Euro Bölgesi'nde ÜFE nisanda düştü

    Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin nisan ayı ÜFE verilerini yayımladı.

    Buna göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde ÜFE, nisanda mart ayına kıyasla yüzde 2 azaldı. ÜFE, 2019'un nisan ayına göre de yüzde 4,5 geriledi.

    AB'de ise ÜFE, nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 1,9, 2019'un aynı dönemine göre de yüzde 4,3 düştü.

    AB ülkeleri arasında ÜFE, nisanda önceki aya kıyasla en fazla yüzde 3,6 ile Litvanya'da, yüzde 3,4 ile İtalya'da ve yüzde 3 ile İspanya'da geriledi.

    ÜFE'de en fazla artış ise yüzde 0,5 ile Malta, yüzde 0,3 ile Slovenya ve yüzde 0,1 ile de Lüksemburg'da ölçüldü. 

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