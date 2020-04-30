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    HaberlerEkonomi Haberleri Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon geriledi
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    30.04.2020 - 12:44 | | AA

    Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon geriledi

    Euro Bölgesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle yıllık enflasyon nisanda yüzde 0,4'e düştü.

    Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon geriledi

    Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi'nin nisan ayı yıllık enflasyonuna ilişkin öncü verileri yayımladı.

    Buna göre, Euro Bölgesi'nde mart ayında yüzde 0,7 olan yıllık enflasyon, nisanda yüzde 0,4'e indi.

    Euro Bölgesi'nde nisan ayındaki enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 3,6 ile gıda, alkol ve tütün ürünlerinde gerçekleşti. Bunu, yüzde 1,2 ile hizmetler, yüzde 0,3 ile enerji dışı sanayi ürünleri ve yüzde eksi 9,6 ile enerji izledi.

    Öte yandan, Euro Bölgesi'nde para politikasını yürütmeden sorumlu olan Avrupa Merkez Bankası (ECB), bölgede fiyat istikrarını sağlamak için yüzde 2'nin hemen altında, yüzde 2'ye yakın seviyede enflasyon hedefliyor.

      Van gölünde drone ile tespit edilen kaçak avcılara ait ağlar ele geçirildiİnci kefalinin üreme dönemi nedeniyle 15 Nisan- 15 Temmuz tarihleri arası uygulanan av yasağı sürerken Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Van Gölü’nde dronenin tespit ettiği bir seferde 20 ton balık avlayabilecek 800 metre uzunluğunda 2 adet manyat ağı ele geçirdi.
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