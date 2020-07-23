Evde bakım ücreti 1544 liraya çıktı

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, düzenli yapılan ve temmuz ayı memur maaşı katsayısındaki düzenlemeyle artan sosyal hizmet modellerindeki ödemelere ilişkin bilgiler paylaştı. Bu ayki ödeme döneminde 768 bin yaşlı, 637 bin engelli olmak üzere toplam 1 milyon 405 vatandaşa aylıkların ödendiğini belirten Selçuk, bu yıl yapılan toplam ödemelerin ise toplam 12 milyar liraya ulaşacağını vurguladı.

“Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın, ekonomik nedenlerle kurum bakımına bırakılmaması için önce aileleri ve yakınlarının yanında kalmasını destekliyoruz” ifadelerini kullanan Selçuk, bu kapsamda aylık 144 bin çocuk için 155 milyon lira Sosyal Ekonomik Destek (SED) sağlandığını vurguladı.

Koruyucu aile

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, ailesinin yanında bakımı sağlanan çocukların, akranlarıyla aynı şartlara sahip olması için verilen SED hizmetinde çocuk başına yapılan yardım miktarının 1023 liradan, 1082 liraya yükseldiğini anımsatarak koruyucu ailelere de çocuk başına yapılan ödemede miktarın 1485 liradan 1687 liraya çıkarıldığı bilgisini verdi.