Evde internet hızı artıyor

Uygulama, 31 Mayıs 2020 tarihine kadar devam edecek.



Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, “Bu süreçte evlerinden çalışan ve işlerine evlerinden devam eden kullanıcılarımız için indirme ve yükleme hızlarını katladık. Turkcell Superonline’ın güçlü altyapısı Türkiye’nin hizmetinde” dedi.



Türk Telekom da yükseltti



Türk Telekom da yükleme (upload) hızlarını artırdı. Türk Telekom dün itibariyle fiber ve VDSL abonelerinin upload hızını 2 katına çıkardı. Örneğin 100 Mbps download hızına sahip paketlerin upload hızı 8 Mbps’e yükseldi. ADSL hızlarında artış yapılmadı.