17.04.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
Evde internet hızı artıyor
Evlerde internet hızlarını artırmak için operatörler harekete geçti. Turkcell Superonline evden çalışma ve evden eğitim sürecinde interneti yoğun olarak kullanan fiber müşterileri için en düşük indirme hızını 50 Mbps’ye, yükleme hızını ise dört kat artırarak 20 Mbps’ye çıkardı.
Uygulama, 31 Mayıs 2020 tarihine kadar devam edecek.
Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, “Bu süreçte evlerinden çalışan ve işlerine evlerinden devam eden kullanıcılarımız için indirme ve yükleme hızlarını katladık. Turkcell Superonline’ın güçlü altyapısı Türkiye’nin hizmetinde” dedi.
Türk Telekom da yükseltti
Türk Telekom da yükleme (upload) hızlarını artırdı. Türk Telekom dün itibariyle fiber ve VDSL abonelerinin upload hızını 2 katına çıkardı. Örneğin 100 Mbps download hızına sahip paketlerin upload hızı 8 Mbps’e yükseldi. ADSL hızlarında artış yapılmadı.
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