Evde kalanlar ‘kolay’ çağrı merkezi istiyor

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında zorunlu haller dışında ‘evde kalmaya’ çalışıyoruz. Bu kapsamda pek çok kamu ve özel kurum ile belediyelerin işlemlerini e-Devlet Kapısı başta olmak üzere; Gelir İdaresi Başkanlığı gibi sistemlerden de yapabiliyoruz.

ATM’ler görev başına

Yine bu kapsamda; gelenlerin sayılarını azaltmaya çalışan bankalar ile cadde mağazalarında kalabalığı düşürmek isteyen GSM operatörleri pek çok işlemin uzaktan yapılabilmesine olanak getiriyor.

Bankaların ATM’leri bu kapsamda daha fazla işlevle hizmet veriyor. Yine bankalar işlemlerin yapılabilmesi için tüketiciyi çağrı merkezleri ve online kanallarına da yönlendiriyor. Ancak özellikle belli bir yaş grubu ya da online/çağrı hizmetlerinin çalışma düzenine alışık olmayan tüketiciler bu ‘sesli asistan karmaşasında’ işlemlerini yapamayınca yine bankaların yolunu tutuyor.

65 yaş sınırlaması

Tüketiciler, özellikle banka ve GSM operatörü gibi işletmeleri aradıklarında ilk çıkan sesli yanıt ve ardından sesli komut sistemlerine alışık olmadıkları için işlemlerini yapamadıklarını belirtiyor. Şu günlerde 65 yaş üstünün evinden çıkmasına belirli sınırlamalar da getirildi.

Çözüm önerisi var

Dolayısıyla çözülmesi gereken işler, acil yapılması gereken işlemler için yeni bir telaş daha başladı. Bir taraftan sokağa çıkan insan sayısını azaltmaya çalışmak;diğer taraftan aynı anda bankada, markette, eczanede az sayıda kişiye hizmet verme çalışmaları yapılırken; tüketiciler yönlendirme sisteminin daha işlevsel hale getirilmesini bekliyor.

Kamu bankaları ve bazı özel bankalar, bireysel müşterinin bu dönemde ödemelerinde oluşabilecek sıkıntılara karşı çeşitli önlemler oluşturuldu. Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Genel Başkanı Aziz Koçal, belli bir yaş üzeri kullanıcının online/mobil bankacılıkta kart, fatura, kira gibi belli başlı işlemleri yaptığını belirtirken; kart, kredi ve fatura ödemelerinin onların hiçbir işlem yapmasına gerek olmadan ötelenebilmesi ile sorunun büyük oranda çözülebileceğini söyledi.

Koçal, “65 yaş üstüne ‘risk altındasın, sokağa çıkma’ diyoruz, bunun ekonomik sıkıntılarının aşılmasında da destek olunması lazım” diye konuştu.

Komşu ile ‘call center’

Bu kapsamda evden bankacılık ve telefon operatörleriyle işlemlerini yapmaya çalışanlar ile yine merkezlerin yolunu tutmak durumunda kalanlarla konuştuk...

Rukiye Yıldırım (71): “Dışarıdan (ATM) para çekmeyi çocuklarım öğretmeye çalıştı ama pek beceremedim. Benden uzakta yaşadıkları için sık sık gelemiyorlar. Genelde bankanın içinden, sıra alıp para çekerdim. Şimdi bunu dert etmiyorum ama geçen gün bir kartımın iptali için bankadan çağrı merkezini arayın dediler. İlk çıkan sese bir şeyler söyledim ama bir yere bağlanamadım. Sonra alt komşumuzun kızına götürdüm. Salgından da korktuğum için telefonu uzaktan verdim; hatta sonra kolonya ile temizledim. O basılacak tuşlara bastı, sonra çıkan kızla ben konuştum, hallettim. Ama tek başımıza yapamadığımız için hem zor, hem de acil yapmam gereken bir işlem olsa nasıl yapacağım bilmiyorum” diye konuştu.

‘Yeni yeni öğreniyoruz’

Kemal Öztürk (63): “Oğlum başka şehirde üniversitede okuyor. Bu salgın nedeniyle gelmesini istemedik; Ankara’da yaşıyor. Telefonuma bankanın işlemini yapabileceğim sistemini (uygulama) kurmuştu. Daha önce öğrettiği gibi buradan kirasını ödedim. Ev sahibine ulaşmamış. Bankaya gittim, sırayla içeri alıyorlardı. Çok kalabalık diye bekleyemedim. ‘Telefondan sorgulatabilirsiniz’ dediler. Evde numarayı aradım, oradan oraya bağlanıp bağlanıp kapandı. Akşama kadar uğraştım. Ne yapayım beceremedim yine şubeye gittim” dedi.

‘Onlar da evinde olsun’

Ergün Konukoğlu (62): “Telefonuma kontör yüklüyorum, onunla bir paket alıyordum. Evden çıkmayayım diye operatörü aradım. Bağlanana kadar çok uzun süre müzik dinledim. Onlara da kızmıyorum tabii, hatta onların da evlerinde olmalarını istiyorum. Ama bizim yapabileceğimiz gibi bir sistem lazım. Ben tuşu bulup basana kadar oradaki ses başka bir şey söylüyor. Daha da aramadım, paket de yapamadım. Gelecek ay çocuklara torunlara yaptırtacağım” diye konuştu.