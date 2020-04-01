BİST88.920-0,81EURO7,28-0,23USD6,640,43ALTIN341,571,72
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Evden çıkmadan "Web Tapu" ile yaklaşık 30 bin konut satıldı
    ABONE OL
    01.04.2020 - 11:16 | | AA

    Evden çıkmadan "Web Tapu" ile yaklaşık 30 bin konut satıldı

    Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 18 Mart itibarıyla tapu işlemlerinin Web Tapu üzerinden de yapılmaya başlanmasıyla vatandaşlar, evlerinden çıkmadan bugüne kadar 113 bin işlem yaptı. Bu süre içinde 29 bin 748 konut, online olarak satıldı.

    Evden çıkmadan "Web Tapu" ile yaklaşık 30 bin konut satıldı

    Bakanlıktan alınan bilgiye göre, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, tapu ve kadastro başvurularının, 18 Mart'tan itibaren koronavirüs tedbirleri kapsamında "Web Tapu" sistemi üzerinden (https://webtapu.tkgm.gov.tr) online olarak yapılması kararını aldı.

    Vatandaşları kalabalıklardan uzak tutmak için daha fonksiyonel hale getirilen uygulama ile internet üzerinden alım-satım, tapu kaydı, ipotek gibi işlemlerin tümüne imkan tanındı.

    Web Tapu ile işlemlerini çok daha hızlı bir şekilde, beklemeden yapabilen ve işlemlerinin bütün aşamasını takip eden vatandaşlar, son aşamada sadece ıslak imza için tapu müdürlüklerine gitti.

    Bu şekilde 18-31 Mart arası tapuda online olarak toplam 113 bin 28 işlem gerçekleştirildi. Türkiye genelinde 29 bin 748 konut satışı da online olarak Web Tapu üzerinden yapıldı.

    Konut satışının yarısı İstanbul'dan

    İstanbul'da 18 Mart'tan itibaren ay sonuna kadar 15 bin konut el değiştirirken en çok konut satışı; Esenyurt, Pendik, Ümraniye, Küçük Çekmece ve Kadıköy'de yapıldı.

    Online konut satışında 8 bin 674 konut ile Ankara ikinci, 6 bin konut ile İzmir üçüncü sırada yer aldı. İzmir'i 4 bin 496 ile Antalya ve 4 bin 149 satış ile Bursa takip etti.

    Online konut satışının en yoğun olduğu diğer iller ise Konya, Mersin, Manisa, Gaziantep, Balıkesir, Kocaeli, Adana, Aydın, Tekirdağ ve Muğla şeklinde sıralandı.

    9 bin 370 vatandaş online tapu aracılığı ile ipoteğini kaldırdı

    Ayrıca borcunu ödeyen 19 bin 370 vatandaş da yine evinden, Web Tapu aracılığı ile ipoteğini kaldırdı.

    14 bin 110 vatandaş da bankalardan kredi alarak Web Tapu üzerinden ev sahibi olurken, 12 bin 483 vatandaş ise kredi için bankalara evini teminat gösterdi.

    Öte yandan 6292 sayılı kanun gereği satış işlemi yapılan 2/B arazileri içinde Web Tapu kullanıldı. 2/B arazilerinin satışına ilişkin Web Tapu'da 1600 işlem yapıldı.

      Bu köy kendinden izole! Demir kapıyı corona yazısıArtvin'in Yusufeli ilçesi Zeytincik köyü Gökçele Mahallesi sakinleri, dört yıl önce güvenlik amaçlı köyün tek ulaşımı olan asma köprünün üzerine yaptıkları demir kapıyı, bu kez corona virüsünden korunmak için kullanıyor. Demir kapıya, ’corona var misafir kabul etmiyoruz’ yazısını asan bölge halkı, gelenlerin ise ateşini ölçerek içeri alıyorlar.
      daha fazla video için

      GÜNCEL HABERLER

      İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

      Sultan II. Abdülhamid'in kurduğu enstitü corona virüs aşısı çalışmalarına başlıyor!

      Sultan II. Abdülhamid'in kurduğu enstitü corona virüs aşısı çalışmalarına başlıyor!

      Esnek çalışma ne demek? Uzaktan çalışma nasıl olur?

      Esnek çalışma ne demek? Uzaktan çalışma nasıl olur?

      Tramvay yolunda ilginç görüntü! "At beni kaçırdı"

      Tramvay yolunda ilginç görüntü! "At beni kaçırdı"

      Taciz şüphelisi, kendisini eve kilitledi

      Taciz şüphelisi, kendisini eve kilitledi

      Sıradaki Haber